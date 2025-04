U Vranju je sinoć održan koncert Svetlane Ražnatović, a među prisutnim obožavateljima našla se i posebna gošća - devojka iz Amerike, koja je Cece veliki fan.

Zbog svoje ljubavi prema pevačici, ova mlada devojka nije ustručavala da proputuje nekoliko hiljada kilometara, kako bi uživala u njenim najvećim hitovima i spektaklu koji je, kao i uvek, bio nezaboravan.

NJena poseta nije bila slučajna. Obožavateljka, koja prati Cece na koncertima širom sveta, prisustvovala je čak na više od 300 njenih nastupa. Takav posvećenost, naravno, nije prošla nezapaženo, a sama pevačica bila je veoma zahvalna ovoj vernoj fanatici. S obzirom na to da je u pitanju neko ko je Cece bila uz svaki korak, pesme i nastupi, Ceca je odlučila da joj posveti poseban trenutak na ovom koncertu. Foto: ATA images/A. Ahel

Dok je pevala pred fanovima, Ražnatovićka je izdvojila trenutak da posveti pesmu upravo ovoj devojci iz Amerike.

- Ovu pesmu bih posvetila jednoj posebnoj devojci, ona me prati sa svojim drugaricama po celom svetu, gde god da odem. Ne znam koliko ih košta sve ovo do sada, ali to je ljubav. Poljubac od mene za tebe i za sve vas - rekla je Ceca, dok je obožavateljka, kao i svi prisutni, sa oduševljenjem pratila svaki njen stih.

(Telegraf)

