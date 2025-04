Melanija Tramp uputila se u Rim dan pred sahranu pape Franje, zajedno sa suprugom Donaldom Trampom. Kao što je 2017. kada se srela sa pokojnim poglavarom, nosila crnu odeću i veo u istoj boji, tako se i juče pojavila u tom modnom maniru koji nadmašuje polje stila, zbog simbolike i protokola koji je uglavnom ispoštovan. Supruga Trampa je nosila adekvatan veo, prikladnu crnu odeću, nije na njoj bilo suvišnog nakita, kako protokol Vatikana i nalaže. Jedino je prekršila pravilo sa visokim štiklama jer je poželjno na ovakvim doghađajima nositi obuću sa nižom petom. Ipak, pravila nisu sasvim stroga kako je to izjavio ranije predstavnik Svete stolice.

Prva dama SAD koja je juče napunila 55 godina, pripada katoličkoj veroispovesti, a religija joj je pomogla da se prošle godine izbori sa smrti majke Valerije Knavs.

Mnogi hvale Melaniju Tramp zbog načina na koji je odala počast papi Franji, ali ima i drugačijih komentara.

Ovako izgleda fotografija koja je bila okidač za takve reakcije:

"Bože, ljudi šta je ovo? Pa, oni su počeli da liče", "Oni liče jedno na drugo", "Pogledajte i ona ima narandžasti ten", "Prave iste grimase lica", glasi prva grupa komentara na koju se nadovezuju poređenje Melanije Tramp i Brusa DŽenera odnosno Kejtlin DŽener, a ostali komentarišu: "Ko je ovaj muškarac pored Trampa?".

Kažu neki da je prva dama Amerike "vidno ostarila" kao i da je ljubitelj sredstava za samopotamljivanje kao i njen muž. "Zašto Melanija izgleda tako staro? Šta joj se desilo?".

Tu su i ovakve poruke: "NJen stajling za inauguraciju Trampa je više prikladan za sahranu nego ovo".

Sliku opisuju i kao pravu ilustraciju njihovog braka o kojem se često piše da je pri kraju, ali do razvoda nikako da dođe. Melanija Tramp koja je juče bila na visini zadatka, govorila je ranije da je tokom prvog mandata svog supruga, bila izložena velikom uznemiravanju na mrežama. a jedan od razloga bila je navodna kriza u njenom braku i njeno uvek namršteno lice pored Trampa kog takođe kritikuju: "Zašto se on pojavio kada je papa Franja podržavao sve ono što on odbacuje - LGBT populaciju, siromašne, imigrante?".

Neki poručuju: "Siguran sam da Trampovi nisu pozvani", ali i ovo: "Tramp bi više voleo da je na golf terenu".

Komentari su i dokaz koliko su se Trampovi juče pomno pratili pa je primećeno i da je Melanija "zamalo pokazala srednji prst" dok je rukom prelazila kroz kosu.

Tramp kom zameraju što se pojavio u teget, a ne u crnom odelu, iako nije bio jedini tako odeveni muškarac - primer za to je i plavo odelo princa Vilijama, kog ne kritikuju zbog stajlinga, i njegova supruga pokazali su juče i jedinstvo pa ju je on u jednom momentu čvrsto uhvatio za ruku.

Podsetimo, papa Franja umro je 21. aprila u Vatikanu u 88. godini od moždanog udara. Pre toga je bio hospitalizovan zbog obostrane upale pluća. NJegovoj sahrani prisustvovalo je 400.000 ljudi i oko 130 delegacija raznih zemalja sveta.

