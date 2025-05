Vanja je sada otkirila da je želela da sakrije od javnosti kraj braka, međutim, da joj to nije pošlo za rukom. Foto: ATA images

- Meni je u planu bilo da ne pričam o razvodu dugo, međutim, to se nekako saznalo. Čim su me pozvali za izjavu ja sam rekla, nisam htela da lažem. Kad bih se ja pitala ja bih još čekala da to obelodanim. Nisam iskreno ni u nekom stanju da pričam o tome, što se kaže da se odboluje na miru. Da prođe taj prvi mah, tih bolnih momenata, pa da onda bude manje stresno - rekla je Vanja za "Republiku".

