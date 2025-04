Pevač Haris DŽinović i modna kreatorka Melina DŽinović razveli su se posle dve decenije braka, a njihova deca - ćerka Đina i sin Kan ostali su da žive sa ocem u vili na Senjaku.

Melina se nakon razvoda povukla totalno iz javnosti, te se nijednom nije oglasila o krahu braka, dok je ranije neretko davala izjave za medije.

Jednom prilikom, Harisova bivša supruga govorila je o vaspitanju dece i tada se dotakla njihove naslednice koja je tiktokerka i inluenserka. Foto: ATA images/A. Ahel

- Đina je sama izašla u taj svet Instagrama i TikToka i sebe izložila tim komentarima, kao što je i izložila sebe i to da je taj njen izgled nešto veoma bitno u životu. Ja sam rekla da je to greška, svoje mišljenje sam dala i posle toga ne želim više da se petljam. Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca. Ja kažem "Ne mogu da shvatim kako komuniciraš sa ljudima koje ne znaš". Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije - rekla je Melina.

Takođe, i Haris je jednom govorio o ćerki i njenom javnom eksponiranju na mrežama.

- Ne mešam se u njen posao i njen odabir. Ja jesam upoznat u to, ali ona bi mogla da vam da neke eksplicitne odgovore i ono što tačno tražite - rekao je on.

