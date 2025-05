Jugoslovenska pevačica pop-rok muzike Dragana Šarić, poznatija pod umetničkim imenom Bebi Dol, danas živi u potpunoj ilegali, a prema rečima sugrađana, ona je u veoma nezavidnoj i teškoj situaciji.

Foto: ATA images/A. Ahel

Bebi Dol je živela sa dečkom kao podstanar. Međutim, njene nekadašnje komšije su rekle da je izbačena iz stana u kom je živela, a nisu imali ni reči hvale za bivšu komšinicu. - prenosi Kurir

- Ona više ne živi tu. Dugo već nije tu. Bila je u našoj zgradi, ali je napravila rusvaj sa životinjama i vlasnica ju je izbacila - rekao nam je stanar zgrade u kojoj je nekada živela Bebi, dok nam druga komšinica priznaje:

- Čula sam da je u teškoj situaciji. Tužno je to za nekoga poput nje.

Mišljenja među sugrađanima su bila podeljena, jedni su je sažaljevali, dok su drugi isticali da je jako problematična

Foto: Printscreen RTS

- Ona je vrlo problematična ličnost, oduvek je tako živela. I pre 30 godina kada je živela u zgradi mog sina je bila takva. Tada je imala nekog dečka. Posle toga su oni taj stan prodali, ona je upala u neke dugove, pa su bile raznorazne afere. Ona je uvek bila puna sebe, smatrala je da je iznad svih, a majka joj je bila jedna fina žena. Ona je umrla prošle godine. Dolazila je ona često kod majke, boravila je kod nje, živeli su tu u jednom stančiću u potkrovlju. Nisu se oni baš družili sa ljudima, pa nismo puno ni pričali. Znam iz priče komšija da je jedna suspektna osoba. Nije ni čudno što je došla do tog nivoa da je izbacuju iz stana.Živi bizaran način života. Ona je samu sebe načinom života dovela u tu situaciju u kojoj je sada - rekla je žena koja je želela da ostane anonimna.

- Kad je živela tamo kod majke, bila je privlačna. To je bilo pre 30 godina, majka joj je tada bila u solidnom stanju, a ona 30 godina mlađa. Taj stan je prodat, majka je prodala to da je izvuče, ali ona je još više tonula. NJena majka se baš namučila sa njom. Živeli su kao podstanari. Dali gotovinu za veresiju. Svi smo mi gospodari svog života. Skloni smo da nekog sažaljevamo, ali ona je svojim načinom života tome doprinela. Ona je mogla tu svoju slavu da iskoristi na najbolji mogući način. To što je otišla u nekom drugom smeru, to je život koji je ona odabrala. Šteta je. Mogli su svi da je poštuju zbog slave koju je imala, ona je pala da živi na ivici egzistencije. Sudbina meša karte, ali mi igramo.

Preselila se na Čuburu

Komšije ipak ne znaju mnogo o Bebi Dol, osim da je promenila lokaciju življenja, ali da je i dalje ostala u kraju gde je živela i pre.

- Jao dugo je nisam videla, a ranije je išla tu u čuburske kafane. Stvarno ne znam ništa više o njoj - rekla je jedna prolaznica, dok je drugi dodao:

- Živela je ovde, baš u zgradi gde i moj kum živi, ali već dugo nije tu. Preselila se sada negde na Čuburu.

- Dolazila je ovde, ali je baš dugo nisam video. Dobra je ona žena, vrlo poštovana, jedno pozitivno stvorenje. Ne znam gde živi, ne znam baš ništa šta se dešava sa njom. Mi smo slali za njenu majku čorbice, tada je dolazila kod nas, uveče je dolazila sa dečkom - rekao nam je zaposleni jednog ugostiteljskog objekta.

kurir.rs/blic