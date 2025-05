Jedan od najlepših parova na našoj javnoj sceni su fudbaler Luka Jović i manekenka Sofija Milošević, koja je od njega starija šest godina. U ljubavi uživaju već pet godina, a kruna njihove skladne veze su dva sina.

- Slavimo najboljeg oca u svemiru, najboljeg verenika i najbolju osobu ikada. Želim ti puno lepih trenutaka, uspeha, sreće i zdravlja. Zahvalna sam što te imam uz sebe. Volim te - poručila mu je preko društvenih mreža za njegov rođendan prošle godine.

Upoznali su se sasvim slučajno, preko zajedničkog prijatelja. Sofija nije ni sanjala da će Luka postati otac njene dece, a na njihovom prvom izlasku nije mogla da prestane da ga zafrkava zbog stajlinga.

- Luku sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će on biti čovek s kojim ću imati decu. Odmah smo počeli da se zafrkavamo, ali sve je to bilo prijateljski. Mislila sam da je košulja koju je nosio smešna, pa sam ga zadirkivala zbog stajlinga. Sviđao mi se, ali nisam mogla da se zamislim pored njega, jer je bio šest godina mlađi. Videla sam ga već u novinama, čitala sam intervju s njim i znala sam da ima dete. Zato je to za mene bila zabranjena zona. Tek kad smo se upoznali, shvatila sam da nije s majkom svog deteta, iako su bili u dobrim odnosima - rekla je jednom prilikom Sofija.

Onda se dogodila 2019. godina kad su postali par, ali i prava senzacija u medijima. Mnogima su bili nespojivi, ali su sve prepreke uspešno prebrodili. Luka, iako mlađi, pokazao je odlučnost da osvoji lepu Sofiju.

- Kad me je pozvao da izađemo, pomislila sam: 'Vidi ovog malog.' Ali, sve je napravio pametno, uglavnom je druženje inicirao preko tog prijatelja. Razmenili smo smešne slike i šale, zafrkavali se... Sve se to odjednom pretvorilo u naš prvi izlazak. Pomislila sam: 'O ne, ne trebam ga.' U tom periodu sam došla iz NJujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam putovanje u Meksiko jer sam imala ugovor s jednim od njihovih brendova. Jako sam se radovala tom putu, a Luka mi se nikako nije uklapao u planove. Međutim, nisam videla da mi je istekla radna viza, pa sam ostala u Srbiji... - prisetila se manekenka za Gloriju. Foto: Instagram printskrin/lukajovic

Sam početak njihove veze bio je predmet brojnih glasina i nagađanja, budući da je Luki u trenutku kad je uplovio u vezu sa Sofijom, sina rodila druga devojka. Sa zanosnom Anđelom Manitašević dobio je prvog sina, a njegov ljubavni život poprimio je obrise sapunice.

- Luka i ja smo bili prava priča od 2014. do 2016. Tada smo bili ludo zaljubljeni, ali se ljubav ugasila i razišli smo se sasvim normalno, civilizovano. 2018. smo se sreli i strast je proradila. Neplanirano sam zatrudnela, ali kad se već dogodilo, oboje smo bili za dete. Sada imamo Davida i zahvalni smo Bogu na tom daru. Međutim, nikada nismo bili u vezi od 2016. godine - otkrila je Anđela svojevremeno za domaće medije. Foto: Instagram printskrin/lukajovic

Ovim objašnjenjem Anđela je prekinula nagađanja da ju je fudbaler varao sa Sofijom, i glasine da ju je ostavio zbog nje. Luka danas ravnopravno učestvuje u životu njihovog sina, te priznaje da su mu najdraži trenuci provedeni s troje dece.

Ipak, Sofija je priznala da su svoju vezu na samom početku skrivali, i to zbog bebe. Foto: ATA images/A. Ahel

- NJegova situacija je bila komplikovana jer nije bio s tom devojkom nekoliko godina, ali sve se to tumačilo na drugi način. Da ja rasturam brakove, a braka nije bilo... Pokušavali smo to da sakrijemo što je duže moglo. Mama me je zvala, ja sam od svih skrivala... On je imao sina, David je imao 4 meseca, kako da je objasnim svima celu situaciju s njegovom bivšom devojkom? Znala sam da će na kraju sve biti u redu... Znaš kako to ide kod nas. Drago mi je da se sve sredilo, da su se stvari iskristalizovale - rekla je Sofija.

(Mondo)

