Nakon razvoda od slavnog glumca Radeta Markovića, sa kojim je provela 17 godina braka i delila brojne pozorišne daske, Olivera Marković pronašla je novu ljubav – kolegu i dramskog umetnika Dušana Bulajića. Ta veza, započeta tiho i bez pompe, pretvorila se u brak koji je trajao više od trideset godina, daleko od očiju javnosti.

Za razliku od dinamične veze sa Radetom, odnos sa Dušanom bio je povučen i nežan. Iako su oboje bili članovi Narodnog pozorišta u Beogradu, svoj privatni život su brižljivo čuvali. Do kraja života, mnogi su Oliveru nastavili da vezuju za Markovića, ne znajući da je decenijama bila u srećnom braku sa Bulajićem.

U šali je znala da kaže da se udala "čim se rodila", jer se ne seća perioda u kome nije bila u braku. Dušan, čovek koji nije tragao za slavom, bio joj je tiha luka, partner izvan scene – zauvek. Foto: S. Sarić

NJihova ljubavna priča imala je i neočekivani deo – glumica Žiža Stojanović je ranije javno govorila o svojoj velikoj ljubavi sa Dušanom Bulajićem, koja je prethodila njegovom braku sa Oliverom.

– Duško Bulajić, bio je muž Olivere Marković. To je moja najveća ljubav, mi smo bili dve godine. S njim sam igrala i u Nišu i drugde. U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene. To je bilo posle muža, a mi nismo bili u braku – ispričala je Žiža svojevremeno.

Dodala je i da je Olivera znala za njihovu vezu, i da je Bulajić nju voleo još iz mladosti.

- On se posle oženio Oliverom Marković. Ne pitaj. Ona je znala za mene, da je on mene voleo. Još iz Niša me je voleo, a u Beogradu smo se spojili. Foto: Jutjub printskrin

Olivera Marković bila je članica Beogradskog dramskog pozorišta od 1951. godine. Tokom karijere ostvarila je više od 150 pozorišnih uloga i snimila preko 50 filmova, među kojima se izdvajaju klasici poput „Marš na Drinu“ i „Varljivo leto ’68“.

Osim što je bila vrhunska glumica, Olivera je imala i dar za muziku. Bila je poznata po izvođenju ruskih romansi i starogradskih pesama, a njen topao, dubok glas ostao je zabeležen u brojnim radio i televizijskim arhivama. Foto: Arhiva Novosti, Profimedia

Olivera Marković preminula je 2. jula 2011. godine u Beogradu, u 86. godini života, posle duge i teške bolesti. Iza sebe je ostavila bogato umetničko nasleđe koje traje i danas – kao i sećanje na vanserijsku ženu koja je živela tiho, a stvarala glasno.

