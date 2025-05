Brojne javne ličnosti odlučile su da odu na operaciju želuca kako bi skinuli višak kilogram, a među njima je i pevačica Anja Anđelić.

Anja Anđelić proslavila se učešćem u "Zvezdama Granda", a o svojoj borbi sa viškom kilograma je otvoreno govorila. Ona je nakon operacije uspela da smrša 60 kilograma. Foto: TikTok printskrin/maderoanja

- Sama ta pomisao da se treba izboriti sa okolinom i da se uprkos tome odlučiš za sve to, nije mala stvar. Iz mog ličnog primera, imam sve najbolje. Ja sam zadovoljna i srećna i to je najbolja odluka u mom životu. Ja sam se baš dosta raspitivala, ali mi je bilo najsigurnije da to uradim u svojoj zemlji. Dosta sam istraživala o tome pre same odluke. Išla sam na dosta pregleda, kod različitih lekara, dok nisam odlučila gde želim da idem. Svakako, ova odluka ne treba da se donosi preko noći - rekla je pevačica i objasnila da sama procedura nije jednostavna.

- Morate prelaziti određeni BMI, morate prelaziti i određenu granicu sa težinom, ukoliko ste bolesni, to je onda tek alarmantno i jedan je od razloga zbog čega se neko treba odlučiti na ovakav poduhvat.

Mnoge javne ličnosti su se odlučile za ovakvu vrstu mršavljenja, međutim, skoro većina nije zadovoljna operacijom.

- Imala sam ogroman strah, stotine žena mi se javljaju na dnevnom nivou koje žele da urade ovako nešto, ali nisu još uvek spremne. Strah je kočnica za ovu operaciju, negativni primeri su se glasnije čuli jer su u pitanju bile javne ličnosti. Svako u svojoj okolini ima bar nekoliko ljudi koji su ovo uradili. To se krije i baš retko ko o tome priča, želim da promenim svest ljudima i objasnim da to nije toliko strašno - kaže pevačica i dodaje:

- Što se tiče treninga i ishrane, ja sam totalno promenila svoj način života. Mnogi koji ne znaju moju priču, kažu da sam sekla zdrav organ, a mogla sam prirodno. Ja sam prva koja naglašava da treba prvo da se proba prirodno, ali kada dođete do situacije da ne uspete, ovo je neka poslednja stanica.

(Kurir)

