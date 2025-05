Robert i Stiven Spahalski uvek su znali gde se koji nalazi i šta radi, iako su godinama bili otuđeni s obzirom da je jedan od njih završio u zatvoru na duži period.

Braća su rođena sa instiktom ubice, a da bi počinili zločin uvek su nalazili "savršeno" opravdanje.

Stiven je imao samo 17 godina kada je čekićem u glavu udario i usmrtio Ronalda Riplija koji je tada imao 48 godina. Policajcima koji su ga uhapsili rekao je kako ga je Ronald "neželjeno homoseksualno napadao". Policija tada saznaje sa Stiven ima brata blizanca koji se nalazi u zatvoru zbog sitnih krađa.

Sve do 2005. godine Stiven je služio zatvorsku kaznu zbog ubijanja Ronalda Riplija a novinarima nikad nije hteo da priča o tome: "Ako nekog ubijem, ubijem ga s razlogom. To je sve što ću reći".

S druge strane, Stivenov brat Robert je prolazio kroz razne institucije dok je njegov brat ležao u zatvoru. Jednom prilikom su obojica ležala u istom zatvoru, a jedan od njih je pokušao da pobegne tako što se sakrio u skriveni odeljak u kamionu.

Pošto policija nije mogla da razlikuje ko je ko, obojicu su bacili u samicu na neko vreme.

Na kraju je na slobodu izašo Robert koji je radio kao šuster, ali se brzo navukao na krek i počeo da ubija već 1990. godine. Nije prestao sve dok nije zatovren na doživotnu robiju.

Policija je 31. decembra 1990. godine pronašla mrtvu seksualnu radnicu koja je bila zadavljena žicom, dok je na nogama imala samo jednu čarapu. Robert se pojavljivao na mestu zločina, a policiji se predstavio kao njen dobar prijatelj.

Sedam meseci kasnije, njegova devojka Adriana Berger je pronađena mrtva u svom stanu. NJeno telo je bilo u fazi raspadanja, a jak smrad se širio na ulicu.

Pošto nisu imali dokaza protiv njega, policija je Roberta pustila.

Iste godine, Robert ubija jednog muškarca i to čekićem u glavu, isto kao što je to uradio njegov brat 20 godina ranije. Razlog zašto je ubio nesrećnog čoveka bio je nesporazum oko novca. Pošto je bio 10 godina na slobodi, za to vreme Robert je ubijao, drogirao se, ali i zarazio HIV-om.

Za sve ovo vreme, njegov rođeni brat Stiven je služio zatvorsku kaznu od 30 godina i to zbog ubistva.

Robert u jednom momentu ubija i Vivijen Irizari, jer je imao viziju da je ona demon kojeg treba ubiti. Zadavio ju je, a njeno telo okupao i spustio u podrum. Kasnije je pričao da se s vremena na vreme spuštao u podrum kako bi pričao sa Vivijen i izvinio joj se.

Zastrašujuća je priča da su oba blizanca tvrdila da pričaju sa svojim žrtvama godinama nakon što su ih ubili.

Godine 2006. godine, Robert je osuđen na 25 godina zatvora za svako ubistvo, što je značilo doživotnu robiju.

Kada je Stiven čuo da je njegov brat Robert ubijao dugi niz godina, ostao je šokiran: "Mislio sam da sam jedini ja ubica u porodici", rekao je policiji.

- Nikad ga više neću videti - rekao je Stiven nakon što mu je zatvorski čuvar dao isečak iz novina na kojima je bila vest o ubistvima njegovog brata.

Godine 2009. Stiven je pušten iz zatvora, ali je nakon 6 meseci vraćen jer je pokušao da opljačka banku. Advokati su tvrdili da je to namerno uradio kako bi bio vraćen u zatvor:

- Ja jednostavno ne mogu da živim na slobodi. Nisama naviknut - rekao je tada Stiven.

Godine 2016. je ponovo izašao i sada živi na slobodi.

Kada su njegovog brata Roberta pitali za motive ubistava, on je rekao da kada je prvi put ubio, ubio je svinju svog oca.

- Uzeo sam pištolj i razneo joj mozak. Osećao sam se fantastično - rekao je.

