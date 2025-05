Zejdno su nosili dres podgoričke Budućnosti, da bi ih potom fudbalski putevi odveli, jednog u Crvenu zvezdu, drugog u Partizan.

Odnose i dalje nisu izgladili, ali je popularni Brna sada izneo svoju stranu priče.

- Mi smo 30 godina bili kao dva brata, i moj brat (Dragoljub Brnović, prim. aut.) isto tako sa njim. Došlo je do te situacije gde sam ja nešto zamerio, pa je on posle meni zamerio da se družim s nekim ljudima s kojima on nije dobar. Došlo je tu i do nečeg drugog, jer ja nisam od onih što klimaju glavom. Čovek sam koji zna da kaže ‘ne’, i ‘ne’. On se, otprilike, druži s ljudima koji ne smeju da mu kažu 'e, pa nije tako'. Nema ko da mu kaže - Dejo, ovo je bordo, nije crna. Tako je došlo do razilaženja. Bilo je gluposti, ono kad je pocepao moju i njegovu sliku, to je obišlo region. Svi su mu to zamerili - rekao je Brnović u intervjuu za "Mozzartsport" i dodao: Foto: N. Paraušić

- Zovu me istog sekunda da mi ispričaju, ja se smejem, to je njegov problem. Ako bude krenuo sve da ih cepa, moraće godinu dana to da radi, s obzirom na to koliko imamo zajedničkih slika. Ja nemam problem, evo stavio sam ga prvog u idealni tim, stvarno jeste genije. E sad, što su neke druge stvari takve kakve jesu... Imam svoj život, svoju familiju, svoje društvo. Meni su vrata od kuće uvek otključana, kapija širom otvorena. Ne bojim se ničega, ništa nisam skrivio, nikom ništa ukrao - zaključio je Brnović priču.

