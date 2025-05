Najpoznatiji crnogorski tekstopisac Milan Minjo Perić preminuo je u 79. godini posle kraće bolesti, preneo je Portal ETV.

Perić je bio autor mnogih nezaboravnih hitova, među kojima su "Balerina", "Ćao amore", "Zauvek moja", "Moja ljubavi" i mnoge druge, a njegove pesme izvodili su Đorđe Marjanović, Oliver Dragojević, Tifa, Dado Topić, grupa "No name" i drugi. Foto: Jutjub printskrin/Televizija E

Na društvenim mrežama od njega se oprostio pevač Danijel Alibabić, koji je potresno podelio sećanje na svog prijatelja i mentora.

- Danas nas je napustio Milan Minjo Perić, čovek koji je bio mnogo više od prijatelja. Bio je vizionar, sanjar, neko ko je uvijek gledao dalje i dublje od drugih.

Zauvek ću mu biti zahvalan jer je prepoznao moj talenat kada ja još nisam bio svestan njegovog pravog potencijala. On je zaslužan za moje prve korake sa grupom No Name, za početak mog muzičkog puta i za mnoge snove koje smo zajedno sanjali. Hvala ti na tekstu koji će trajati večno "Tamo ljubavi gde zvone zvona, ti ćeš zauvek bit samo moja…" Izdvojio bih i to da je jedini tekstopisac iz Crne Gore čije je stihove otpevao Oliver Dragojević - "Nigde nema te". Napisao je i čuvenu "Balerinu" grupi Makadam, kao i evrovizijsku pesmu stare Jugoslavije "Ćao amore" (Izolda Barudžija i Vlado Kalember) i još mnogo hitova za crnogorske i regionalne zvezde.

Minjo, hvala ti za sve. Tvoja dela će učiniti da sve generacije pamte tvoje ime. Počivaj u miru. Tvoj Danijel Alibabić, stajalo je u objavi pevača. na Instagramu.

