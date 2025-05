- On spava, ali da se razumemo on spava zato što smo još uvek u razdvojenim stanovima. Naš stan nije zvanično gotov za useljenje. Ja sam u drugom stanu sa bebom i zbog njegovog posla i zbog gitare i zbog sviranja. Jako je teško, ali je jako slatko - rekla je ona.

Kako je navela, ona je često nervozna, ali je Steva istrpi.

- Umem ja da budem i nervozna i besna, mislim to je normalno, koja majka nije kada se budi po pet, šest puta u toku noći, ali dobro istrpi on to sve na kraju - rekla je za "Hype". Foto: Instagram printskrin/zorana.simeunovic

Zanimljivo je da se par venčao 15 dana nakon upoznavana, a Zorana nije ni slutila koliko je Steva poznat, sve do svadbe.

- Posle 15 dana. Upoznali smo se i posle 15 dana je bila svadba. Svi su mislili da ja snimam spot. Mi smo se upoznali u kafani, trebalo je da mi radi pesmu, i kaže mi ‘radiću ti pesmu, ali ne za pare, nego da se udaš za mene’, ja mu rekla, ‘ajde mani me se’, a on bio ozbiljan i ja reko – ‘može, ali da se venčamo pred Bogom’, i tako je i bilo. Venčali smo se u Hramu Svetog Luke na Vidikovcu. Posle toga mi se desila najlepša stvar, 16. maja 2024. sam rodila ćerku Jovanu.

Foto: ATA images

Budući da je imala teško detinjstvo, pevačica je utočište našla u 30 godina starijem kompozitoru, koji ju je na prvu osvojio.

- Osvojio me je sledećom rečenicom: ‘Vidi ja tebe u potpunosti razumem. I lepa i mlada i sve dok si pod mojim krovom neće ti ništa faliti. Nećeš biti gladna, nećeš biti žedna, nećeš imati probleme i moći ćeš mirno da spavaš’, i to je ono što je mene kupilo - dodala je Zorana.

Pevačica je završila u dečjem domu, a u to vreme suočavala se sa velikim izazovima. Nije krila i to da je silovana kada je imala samo 14 godina.

- Da sam imala, verovatno bih bila kod njih. Moj tata je preminuo 1992. godine, ja sam se rodila 1993. godine. Moj otac je sa Kosova, kao i deda, majka je iz Bosne, Brčkog. Sa tatinom familijom nisam imala kontakt jer je majka muslimanka, a tata je bio pravoslavac. Nisu prihvatili moju majku, a moj otac nikada nije ni zahtevao da ona promeni veru i iz tog razloga je moja majka sa tatom došla da živi u Bosnu. Majka mi je radila na Vidikovačkoj pijaci, tata je radio u MT-u, a ja sada živim u opštini Rakovica na Vidikovcu – sudbina. Nisam imala kod koga, da sam imala ne bih završila u dečjem domu, nego bi me prigrlio neko moj - otkrila je Zorana.

