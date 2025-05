Pevačica Lepa Brena danas je jedna od najuspešnijih domaćih pevačica, a o njenom privatnom životu dosta toga se zna, dok je neke zanimljive detalje i sama rado otkrila.

Brena je danas i preduzetnica, a u mladosti se bavila i glumom, što je dobro poznato. Osim filmova "Hajde da se volimo", Lepa Brena je glumila i u filmu “Nema problema” iz 1984. godine.

U ovom filmu igrala je glavnu ulogu, i to uz legendarnog Nikolu Simića i Vlastu Velisavljevića. Foto: Z. Knežević

Brena je jednom prilikom otkrila i šta je za vreme ovog snimanja naučila od našeg proslavljenog glumca, što joj je kasnije u životu poslužilo kao fenomenalna veština.

- Ja sam naučila kako da se odmorim za petnaest minuta. Treba mi apsolutni mir, tišina, žmurim, kao da meditiram. Sve oko mene je isključeno. Da nema elektromagnetnih zračenja, jer to sve utiče na nas. Izolujem se. Isključim mozak. Legnem i ne razmišljam. Misli svoje bacim. Prvi ko me je uveo u priču meditacije bio je pokojni Nikola Simić.

- I dok su svi na pauzama izlazili da puše i piju, Nikola Simić je sedeo u joga pozi i ćutao. On je u pauzama snimanja sedeo u turskom sedu sa otvorenim dlanovima na kolenima i zatvorenim očima. I kad sve to završi, on kreće posle toga smiren. Pitam ga: Nikola, šta ste radili? Kaže: Ja meditiram! Foto: V. Danilov

Brena tada nije znala šta je to meditacija, ali se jako zainteresovala.

- I ja se pitam, šta je to meditacija? To je bila '87 godina. Mislila sam da to pripada svetskoj klasi, da to nije za običnog čoveka. Pitala sam ga šta i kako, i on mi je to objasnio. Kada mi je Nikola objasnio da pomoću tih vežbi za kratko vreme mogu svoje telo i um da vratim u harmoniju, počela sam da ih radim. Od njega sam naučila kako mogu da se odmorim za svega 15 minuta - kazala je jednom priliokm Brena.

Reditelj pomenutog filma, Mića Milošević, jednom prilikom je otkrio da je pevačica neplanirano dobila ulogu u njegovom ostvarenju.

Foto: Z. Knežević

- Brenin tadašnji menadžer Raka Đokić došao je na ideju da je ubacimo u film. Složio sam se i neplanirano sam u scenario dodao jednu malu pevačku numeru i Breninu scenu u kafani.

- Međutim, kada je stala pred filmsku kameru, osetio sam da je vanserijska ličnost, tako da sam proširio njenu ulogu, od epizodne do glavne. Odlično se snašla - istakao je režiser jednom prilikom.

