Samo dvaseset dana od smrti čelnika Granda u medijima su se pojavile informacije o odnosu Suzane Jovanović sa bivšim svekrom, odnosno, ocem harmonikaša Radeta Zdravkovića koji ju je prevario nakon porođaja.

Iako o bivšem partneru nikada nije rekla ništa negativno, druga strana, odnosno bivši svekar pevačice, odlučio je da iznese navodni prljavi veš, ne štedeći bivšu snaju.

- Nakon jedne velike svađe Suzana Jovanović je došla da moli Radeta da se pomire. Pravdala se kako bi sve bilo idealno da nije slušala svoju majku. Jedne noći je želela da napusti Radeta nakon što je on otišao na posao, ali sreća je da se Rade vratio nazad jer je zaboravio neki instrument i sreo je Suzanu u pola noći na raskrsnici. Navodno je pošla prema pruzi, da se baci pod voz. Jedva je umolio da uđe u kola i tada ju je vratio kod majke u Ralju - rekao je bivši svekar Suzane Jovanović otpuživši bivšu snaju da je preko veze promenila prezime sina Danijela u Jovanović. Foto: R.Z./ATAImages

- Pa to nema smisla, sramota, kao da nije moj unuk. Kao da nema krvi Zdravkovića. Onda smo mi nju tužili zbog toga, a kada je shvatila da će izgubiti na sudu lukavo je poslala sina nekoliko puta kod nas, dozvolila je da ga viđamo. Bili smo presrećni što nam se dete, moje unuče, ponovo igra po dvorištu pa sam savetovao Radeta da povuče tužbu. Međutim, otkako je to učinjeno Danijela više nismo videli - ispričao je bivši svekar Suzane Jovanović.

"Zdravkovići su vam takvi ljudi"

Nakon njegovih tvrdnji mediji su kontaktirali Suzanu koja je demantovala da je zabranjivala bivšem suprugu da vidi zajedničkog sina.

- Samo sam čekala kada će to izaći u novinama, Zdravkovići su vam takvi ljudi. Nije tačno da ne dozvoljavam detetu da ide tamo, on sam ne želi. NJegov otac je potpuno zaboravio da ima to dete, brigu i interesovanje za Danijela je izgubio čim se oženio - rekla je tada Suzana.

BONUS VIDEO: