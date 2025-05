Pevačica Biljana Sečivanović (48) tokom karijere susrela se sa konkurencijom među koleginicama, te su joj bližnji predlagali da fokus stavi na svoj izgled.

Uprkos tome, Biljana je imala zacrtan cilj, a jednom prilikom je otkrila sa kakvim se sve savetima susretala. Foto: ATA images

- Imala sam izlete i to je sve bilo uz nagovor saradnika i supruga. On je bio glavni krivac za to. Ja neke stvari prosto nisam želela, iako sam uspela da ih iznesem, nisam se osećala prijatno. Uspevala sam to da pregrmim na snimanju nekog spota, ali na nastupima to zaista nisam ja - rekla je Bilja jednom prilikom.

Pre nekoliko godina ona se u jednoj emisiji pojavila u bodiju, te otkrila kako se osećala nakon toga.

- Ja se stidim. Ja ću da pregrmim to, ja sam se borila tada sa stidom i sramom, ali sam opet zbog svih ljudi koji su me gurali ispoštovala celu priču - rekla je tada, pa dodala: Foto: ATA images

- Ja sam prosto ja u nekim haljinama, lepim pantalonama, svedeno, ženstveno, čak i provokativno ali u granicama lepog - objasnila je Biljana tada.

Sa mužem živi u dvorcu

Biljana se u 44. godini udala za Aleksandra Nedića sa kojim živi u luksuznoj vili. Jednom prilikom je ekipi "Blica" otvorila vrata svog doma. Foto: ATA images

Kuća na tri nivoa ima prostrani dnevni boravak, trpezariju sa ogromnim stolom, i kuhinju koja je Biljanino glavno radno mesto kada nije na sceni. Stepenicama se stiže do spavaćih soba, gde svako ima svoju sobu, uključujući roditeljsku i dve dečje sobe. Na tom nivou je i prostrano kupatilo. Hodnik vodi do garderobera i toaleta za goste, dok je u podrumu spavaća soba za goste i vešeraj.

