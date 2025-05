Pevač Željko Joksimović godinama je na vrhu estradnog neba. Od samog početka izdvojio se po svom talentu i hitovima, a svoj privatni život u velikoj meri uspeva da sakrije u javnosti.

Osim njega, suprugu Jovanu Joksimović i brata Sašu svi znaju jer se takođe bave javnim poslom, a njegovi roditelji, Vesna i Branislav, izbegavaju da se javno eksponiraju. Foto: ATA images/A. Ahel

Otac Branislav i majka Vesna tokom svih ovih godina najveća su mu podrška, a za to vreme njegova majka se svega par puta oglasila javno.

- Želela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to ume. To tinja u njemu. On je pun iznenađenja i živi u tome da sam sebe iznenadi. Nikad se ne zna šta će da bude u budućnosti - svojevremeno je kazala Vesna za "Ekskluziv".

Željko je jednom prilikom roditeljima čestitao 50 godina braka, a to je bila jedinstvena prilika da ljudi vide kako njegov otac izgleda, dok se za majku pisalo da ima svoj biznis.

"Sve što imam dugujem roditeljima"

Joksimović je svojevremeno istakao da su njegovi roditelji mnogo žrtvovali za njegov uspeh.

- Moja porodica je zarad moje karijere i mog napredovanja trpela. Kada sam krenuo u srednju muzičku školu, profesorka koja mi je držala časove je rekla da na stolu mora da joj stoji jedna posebna harmonika: "morino 6", honerica, da bi ona uopšte počela da radi sa učenikom. Ta harmonika je koštala 19.500 maraka. Za nas čitavo bogatstvo. Pošto nismo imali toliko para, tata je morao da podigne kredit, da se zaduži, kako bi mi kupio harmoniku. Zbog svega toga sam im zahvalan. Sve što imam dugujem njima - ispričao je tad Joksimović za "Informer".

