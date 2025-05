Modrić je govorio o tome kako su mu četnici u ratu ubili dedu za kog je bio jako vezan.

- On je ubijen, a ja sam prošao kroz puno stvari u detinjstvu. No, to ti pomogne da sagledaš stvari i na kraju se ne brineš. Prihvatiš da je svaki poraz i svaka prepreka deo fudbala i naučiš da živiš s tim - rekao je hrvatski fudbaler. Foto: Profimedia

Zanimljivo, Modrić se nije prisetio zločina koje su u prošlosti ustaše nanele njegovoj familiji.

Naime, fudbaler Reala je srpskog porekla sa majčine strane. NJegova majka Radojka je iz porodice Dopuđ iz Krajine (selo Kruševo kod Obrovca).

Na spisku žrtava logora u Jasenovcu, nalaze se imena najmanje tri člana njene porodice: Anica, Simica i Božo Dopuđ. Foto: Profimedia

Oni su jedina srpska porodica u tom kraju i tokom Drugog svetskog rata su teško stradali. Nekoliko članova je zverski ubijeno u logorima, ali u Hrvatskoj se o tome ćuti.

Priču o ubistvu dede i spaljivanju očeve kuće ponavljaju iz dana u dan, ali o paljenju majčine kuće u Oluji 1995. se ništa ne govori.

Lukin ujak svedočio protiv Gotovine

Za vreme rata roditelji su sa Lukom izbegli u Zadar. Pitanje je da šta bi se desilo sa porodicom Modrić da se saznalo da je njegova majka Srpkinja iz Kruševa, a da je ujak major u vojsci Republike Srpske Krajine. Te činjenice su morale da se krije od malog Luke, to je bila strogo čuvana tajna. Foto: Jutjub printskrin/Sjećanje na Srpsku Krajinu

Jovo Dopuđ je od 1991. do 1993. godine bio major u Vojsci Republike Srpske Krajine i komandant 4. lake pešadijske brigade 7. severnodalmatinskog korpusa.

Bliski je rođak Radojke Dopuđ, Lukine majke, a oboje su iz sela Kruševa pored Obrovca.

Jovo je 1993. godine tražio da bude demobilisan, a posle pada Krajine 1995. preselio se u Srbiju i tu je živeo do 16. avgusta 2017., kada je preminuo. Foto: Tanjug/AP

Lukin ujak je 2008. godine bio svedok Haškog tribunala u postupku protiv generala Ante Gotovine. Tom prilikom je svedočio o tome da su Srbi napustili Krajinu zbog granatiranja civilnih ciljeva, a da je naređenje izdao lično Gotovina.

