Prema rečima Mirjane Antonović, Apelacioni sud je sada doneo konačnu odluku prema kojoj je utvrđeno da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina Antonovića, te da u svim javnim knjigama i dokumentima mora biti tako zavedeno.

Foto: ATA images/M.M./G.G.

Postavlja se pitanje šta dalje i koja prava ima Devin sada kao sin Miroslava Ilića. Tim povodom advokat Radomira Munižabu je razjasnio šta kaže pravna praksa u ovakvim situacijama. Takođe, iako se spekuliše da li je DNK analiza uopšte rađena, on smatra da je u postpupku pred sudom i ona morala biti uključena.

- Ako je pravosnažno utvrđeno da je Devin dete Miroslava Ilića, on ima ista prava kao i sva druga deca u vezi sa nasledstvom. Jedino ostavilac može testamentom da odredi tačno naslednike za određenu imovinu, ali svakako dete ima pravo da traži taj nužni deo. Otac sutra može da kaže: “Ja imam dvoje dece, ostaviću sve njima, on (u ovom slučaju Devin) može da traži nužni deo od njih. Može da ih tuži. Dete rođeno u vanbračnoj zajednici ima sva prava ista kao i ono dete koje je rođeno u braku - istakao je advokat Munižaba za "Blic".

S obzirom na to da Miroslav Ilić ne želi da komentariše novonastalu situaciju, kao što ni prethodnih godina nije želeo da prizna očinstvo, advokat je pojasnio da li ova odluka može da se ospori. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sproveden je jedan postupak u tom prvostepenom, rađena je DNK analiza, da bi se utvrdilo li su u krvnom srodstvu. Ako je utvrđeno da je bilo nekog emotivnog odnosa ili bilo kakav odnos između njih, to je utvrđeno činjenično stanje. Pravno gledano, na takvo utvrđeno stanje, apelacioni sud je potvrdio presudu. Ako se žalio on (u ovom slučaju Miroslav), oni su odbili žalbu, sada je ona potvrđena, on ima pravo da ide na vanredne pravne lekove, ali to ne odlaže izvršenje. Kada je potvrđeno, sad je u obavezi da se sprovede upravni postupak upisivanja u svim knjigama da je Miroslav Ilić njegov otac. On ne može na to da utiče. To će ići po odluci suda, i to nijedan organ uprave ne može da stopira. Dalje, da li će on da prizna ili ne, ili će da otvara nove postupke, to je do njega. Ne mora on da poštuje tu odluku, ali sve te javne knjige, to će se po odluci Apelacionog suda upisati, to je izvršno.

Šta sa kućom u Mrčajevcima?

I advokatica Sanje Petković je saglasna da je zakonom propisano da dete rođeno van braka ima ista nasledna prava kao i dete rođeno u braku. Odnosno, Devin ima ista prava u raspodeli imovine kao i njegovi naslednici rođeni u braku, sin Marko i ćerka Marija:

– Devin sada ima pravo na nužni deo imovine ukoliko ne bude pomenut u testamentu. To pravo može ostvariti tužbom protiv drugih naslednika. On je zakonski naslednik i može da traži ono što mu pripada – ističe advokatica za "Svet". Foto: ATA images/A. Ahel

Ostaje pitanje, šta će se dogoditi sa pevačvom kućom u Mrčajevcima, koja predstavlja njegovo utočište i simbol povratka korenima?

Ova kuća je često prikazana u javnosti, ali ne ulazi automatski u Devinovo nasledstvo. Ukoliko Miroslav Ilić testamentom odluči da kuću ostavi nekom drugom - bilo drugom detetu, članu porodice ili čak trećem licu - Devin nema pravo da osporava tu odluku, osim ako mu nije uskraćen nužni deo ukupne imovine.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ostavilac, u ovom slučaju Miroslav Ilić, može testamentom slobodno raspolagati imovinom, pa tako može kuću u Mrčajevcima ostaviti kome god želi. Devin, kao i svako drugo dete, može da traži svoj zakonski minimum, ali ne može zahtevati konkretnu nekretninu ako je ona već zaveštana - dodaje advokatica Petković.

Mirjana se javno oglasila

Inače, Mirjana je pratioce na Fejsbuku obavestila da je posle dugog niza godina i borbe za dokazivanjem očinstva, njena pravda konačno zadovoljena. Foto: ATA images/A. Ahel

- Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvek pobeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmeniti). Devin je uvek bio i utvrđeno ostao biološki sin Miroslava Ilića. Naredba je da se tako upiše u svim knjigama i dokumentima. Mnogo vam se zahvaljujemo što ste uporno, strpljivo i uprkos svim lažima verovali i stajali uz nas. Još jednom se zahvaljujem svim prijateljima na snazi i podršci. Majka je najveća sila na ovom svetu. Vole vas puno vaši Mirjana i Devin - napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

