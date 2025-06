Unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, ispričao je svojevremeno u intervjuu za NJuzvik da živi od penzije koja iznosi 18.000 dinara i da je to jedini novac kojim raspolaže. Od slavnog dede, tvrdio je, ništa nije dobio u nasledstvo izuzev prezimena. U istom intervjuu Joška se prisetio susreta sa Titom neposredno pred njegovu smrt i otkrio na čemu je zamerao slavnom dedi. Joška je, takođe, veoma iskreno govorio o svom privatnom životu.

Foto: Petar Milošević

- Živim kako moram. Ne uključujem grejanje u svom stanu, idem autobusom, ljudi me časte, pozivaju me na ručak, a jedan obrok dnevno mi je dovoljan. Ali to je kao da je neko zainteresovan za činjenicu da sada živim kao pas - rekao je Broz za NJuzvik.

Joška je, takođe, otkrio da od penzije od 18.000 dinara plaća alimentaciju svojoj ćerki u iznosu od 2.800 dinara za časove francuskog jezika, jer je, kako kaže, njegova bivša supruga sve prodala. Tačnije, jedna od četiri bivše žene, jer je bio razveden četiri puta.

Joška je rekao da mu nije ostalo ništa osim prezimena njegovog dede. Barem je tako odlučio Viši sud u Beogradu, koji je 2016. godine, nakon više od tri decenije, okončao ostavinsko ročište, ostavljajući maršalove potomke bez nasleđa.

Foto: N. Fifić

Joška je prvo bio policajac, a zatim vlasnik restorana. Kasnije član male neokomunističke partije koju je sam osnovao i ubeđeni je titoista. Kao policajac, pomogao je u logistici Titove ogromne sahrane, koja je okupila mnoge svetske lidere. Poslednji put video je svog dedu neposredno pre nego što će umreti, u bolničkom krevetu u LJubljani.

- Putovao sam u Beograd i kada sam stigao čuo sam vesti - rekao je Joska u intervjuu za AFP, a prenosi Express.

Do kraja svog života, on je vatreno branio Tita i tvrdio da je obezbedio udoban život za ljude u socijalizmu, iako je morao da uzima kredite da bi pokrio troškove.

- Imali smo stvarnu državu, besplatne škole i zdravstvenu zaštitu, mir ... Danas nemamo ni deseti deo toga - rekao je Titov unuk i dodao: Foto: N. Fifić

- Nisam materijalista da živim da bih dobio tu imovinu, ali ja sam za državu da sačuva imovinu kada joj je već ostavljena. Ako već nije sposobna, onda neka je da nekome ko može da se brine o njoj. Ali ni to ne daju, jer bi to otkrilo da su većinu toga ukrali - rekao je on.

Tokom svog života, tvrdi Joška, Tito je shvatio da je Ustav iz 1974. posejao seme nesloge.

- Iz jedne države stvorili smo osam manjih (...) i sve se raspalo, to je moja najveća greška - prepričao je Joška Titove reči.

