Upravo to se dogodilo TikTok influenserki i majci Aurori Makozland, poznatoj po savetima za čišćenje, koja je nedavno podelila urnebesnu priču o tome kako njen petogodišnji sin opisuje njeno zanimanje.

"Mama snima videe u spavaćoj sobi"

Kako je Aurora ispričala u viralnom videu, sve je počelo kada je otišla po sina u školu, a učiteljica je sklonila sa strane i rekla joj:

"Danas je vaš sin želeo da nam ispriča čime se njegova mama bavi. Rekao je: 'Mama pravi videe u spavaćoj sobi, ali samo kad mene nema kod kuće'."

Možete zamisliti koliko je Aurora bila šokirana kada je to čula. Priča je, naravno, mogla da se pogrešno protumači — kao da mama snima sadržaj za odrasle, što nijedan roditelj ne bi voleo da njegovo dete kaže pred učiteljima. Srećom, druga učiteljica je brzo intervenisala i dodala: "Mislim da snima TikTok videe." I zaista, Aurora snima video-sadržaje za TikTok upravo u svojoj spavaćoj sobi kada ima mir i tišinu.

- Sad moram da razgovaram sa sinom o tome kako priča ljudima čime se ja bavim - zaključila je uz smeh Aurora, čiji je video do sada pregledan više od 1,7 miliona puta.

Najsmešnije izjave dece o zanimanjima roditelja

Aurorina priča podstakla je i druge roditelje da podele najzabavnije izjave svoje dece, koje su ih dovele u slične situacije:

"Sin mi je rekao da smo beskućnici jer iznajmljujemo stan."

"Radim u ortopediji, a ćerka je rekla učiteljici da kradem ljudima kolena."

"Moj sin je učiteljici rekao da živimo u autu. Zapravo smo bili na kampovanju."

"Moj sin je rekao da mama voli da pije pivo dok ga vozi u školu — a zapravo je pila Red Bull."

"Moja bratanica je rekla da joj mama i tata rade u javnoj kući. Zapravo rade u sudu."

"Moj muž je krupije u kazinu. Naš sin je učiteljici rekao: 'Tata je diler'."

"Sin je rekao da živimo u 'kući droge', jer imamo malu napuklinu na zidu."

"Moj otac je kapelan u hospisu. Sin i sestrić su rekli učiteljici da mu je posao da 'ubija ljude'."

Deca su uvek iskrena... na svoj način

Ova vesela priča još jednom nas podseća na to koliko su deca neposredna i iskrena, ali i kako njihov pogled na svet može dovesti do veoma smešnih situacija. Ujedno, to je i važan podsetnik za sve roditelje: ako deci ne objasnite jasno čime se bavite, lako možete završiti u vrlo neprijatnoj situaciji na sledećem roditeljskom sastanku.

