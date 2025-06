Takođe se sastajao sa Hruščovom, Kastrom i Sadamom Huseinom kao nezvanični izaslanik SAD. Pored toga, Rokfeler je podvrgnut rekordnom broju transplantacija srca u istoriji - sedam.

Nakon brojnih pokušaja da sebi maksimalno produži život, preminuo je u 102. godini u snu, okrenužem porodicom, a PR čuvene familije Frejzer Setel tada je otrkio tačan uzrok smrti: Foto: Profimedia

- Uzrok je bila kongestivna srčana insuficijencija - kratko je odgovorio medijima.

Novinar Dejv Derbi opisao je Rokfelerove oči tokom jednog njihovog susreta u Dablinu, u restoranu hotela For Sizons.

- To je ona vrsta pogleda kada vam se sledi krv u žilama. U njemu osećate zlo, mnogo zla. Čak i kada je prošao pored nas, na pola metara od mesta gde smo sedeli. Kada sam ga video, kada sam video to lice, prošla me je jeza. Bio je u stanju da stvori takvu atmosferu oko sebe. A kada sam ga gledao dok je sedeo za stolom, video sam hladnoću u njegovim očima. To su bile kao mrtve oči - napisao je Derbi pre sedam godina. Foto: Profimedia

Dejvid Rokfeler je, ne samo zbog svog bogatstva i uticaja, već i zbog svojih postupaka i reči, često bio tema teoretičara zavere. Kažu da je po njemu urađen lik gospodina Bernsa iz Simpsonovih.

Nema zvaničnog dokaza ili medicinskog izveštaja koji potvrđuje da je Dejvid Rokfeler (David Rockefeller) imao trajno crvene oči niti da je to bio znak neke konkretne bolesti. Međutim, teorije zavere i spekulacije često koriste njegov izgled — uključujući i povremeno crvenilo u očima na fotografijama — kao povod za razne fantastične tvrdnje, koje nisu zasnovane na činjenicama. Foto: Profimedia

Kod starijih osoba, kapilari u očima postaju vidljiviji, pa oči mogu delovati crvenije, posebno pri umoru, blicevima fotoaparata, suvoći oka, ili iritacijama.

Na brojnim fotografijama crvene oči su rezultat refleksije blica u zenicama, što je čest vizuelni efekat kod fotografisanja.

Na internetu kruže besmislene priče da su mu oči bile crvene zbog "vampirskih gena", "tajnih eksperimenata", "veštačkog podmlađivanja" i slično. To su neosnovane teorije koje se ne oslanjaju na stvarne dokaze.

(Still)

BONUS VIDEO: