Milan je pohađao vazduhoplovnu akademiju, a jedan trenutak nikada neće zaboraviti.

- Zaspao sam u avionu. To se desilo dok sam bio na akademiji, sat vremena letiš, sam si u avionu, gledaš okolo, sunce krene i opali te u oči i ja sam u jednom trenutku zaspao. Kako je krenuo da ponire, kako nabija brzinu, motor kreće da urla bukvalno pred raspadanje, brzina probija crveno. Mene probudi taj zvuk i treska u avionu. Da se nisam probudio tad ne bi bilo ni Letećeg starta ni mene - kroz osmeh je rekao Kalinić u emisiji "Realna priča". Foto: ATA images

"Mislio sam da sam ubio čoveka"

Podsetimo, Milan je nedavno u potresnoj ispovesti ispričao detalje saobraćajne nezgode koja se dogodila 1. marta 2015. godine u selu Dupci kod Brusa, kada se Kalinić sa suprugom i dvoje dece vraćao s Kopaonika.

- Gledam sve te ljude, oni se deru, šok... Prilazim kolima i zatičem situaciju, vozaču je bio volan u grudnom košu. On je bio nagnut nad volanom i leži sa otvorenim očima. Vidim mrtvog čoveka. To je najgori trenutak u mom životu. Vidim čoveka koji ne daje znake života, on je mrtav. Gledam ga i kažem sebi: "Ja sam ubio čoveka!" Osećam da sam van sebe, okrenuo sam se autu, gledam tebe, Teu i Vuka. Kažem sebi: "Ti si uništio život svima! Uništio sam mojoj deci život!" To je pakao, kraj, gotovo. Nema više nikakvog života. Okrećem se ka ovom čoveku, gledam ove ljude... Kreće da mi se vrti u glavi. To je šok u kom ne znam šta da radim, kome da pomognem. Kraičkom oka vidim, da mu mali prst radi i cela ruka. On je samo bio u stanju šoka par sekundi, došao je sebi. Brzo optrčavam auto, čupam, lomim sve. Hitna pomoć i policija su se pojavili neverovatnom brzinom - priseća se Milan, te otkriva da je mađarski državljanin koji je bio za volanom na sebi imao najmanje povreda za razliku od ostalih putnika, ali je jedino bio životno ugrožen - rekao je Kalinić u emsiiji "Preživeli".

