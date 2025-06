Anica Lazić, 39 godina mlađa izabranica Lazara Ristovskog, otkrila je da se često raspravlja s proslavljenim glumcem kada su u pitanju njihova zajednička putovanja.

Ipak, kako je istakla, u pitanju su samo benigne rasprave.

- Lazar ne moli, on samo kaže: "Pakuj se, ženo!" Kada sam ga pitala može li da nađe nešto bliže, da ne letimo baš toliko sati, on mi je samo odgovorio: "Ajde, babo jedna!". Posle toga sam otišla da kupim najlepši kupaći i spremim se za Maldive. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Lazar je često kao dete. Voli da se zafrkava, ima sjajan smisao za humor, žao mi je što u javnosti to često tako ne izgleda. LJudi ga doživljavaju kao nekog strogog čoveka, ali on zapravo ima neki dečiji duh. Veoma često je upravo on umeo mene da pokrene. Biti sa njim u vezi je... Mi se igramo, svakog dana - rekla je Anica u intervjuu za Srećnu Republiku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Anica Lazić i Lazar Ristovski već dugo su u skladnoj vezi, a često putuju na egzotične destinacije, odakle redovno objavljuju fotografije i snimke.

Poslednja destinacija na kojoj je par uživao i odmarao se je Crna Gora, odakle su i podelili nekoliko objava na društvenim mrežama.

BONUS VIDEO: