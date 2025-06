Pevačica Ceca Ražnatović posetila je političara Čedomira Jovanovića u petak u njegovom stanu na Novom Beogradu.

Fotografije koje su se pojavile u javnosti izazvale su pažnju javnosti s obzirom na to da pevačica i političar decenijama nisu bili u dobrim odnosima.

Kulminacija njihovog sukoba, podsećamo, desila se u emisiji "Hit Tvit" 2020. godine kada je Ceca napustila studio nakon verbalnog okršaja sa Čedom. Foto: ATA images / A.Anhel

Podsetimo, Cecu je ispred Čedine zgrade dočekao političarev prijatelj Aleksandar Kos, koji je tokom večeri i sam podelio lepe trenutke sa pevačicom na svom Instagramu.

Sada je političar prokomentarisao u kakvim su odnosima nakon svega Ceca i on i kako je došlo do susreta u njegovom stanu. Foto: Ivica Veselinov/ATA images

- Aleksandar me bezuslovno trpi i u našem musavom svakodnevnom životu to je bilo baš lepo druženje. Nismo imali šta jedno drugom da se pravdamo, ni da se izvinjavamo. Ono što poštujem je njena spremnost da bez ikakvog ličnog interesa iz manje ili više istih razloga koji su i mene odvukli na drugu stranu, dođe i provede zajedno sa nama nekoliko baš lepih sati i učini njega srećnim, a šokira moju Zoru, koja je te večeri došla iz Edinburga. Rekla je da je bila na njenom koncertu na Kopaoniku. Ako smo nekom našim susretom ulepšali dan meni je još draže i zadovoljstvo mi je. I kratak nam je bio dan, a njih dvoje su baš bili borbeni u kuhinji do poslednjeg trenutka, nisu odustajali. Svako od nas ima svoj život i ja sam oduvek toga bio svestan, ali hvala joj što je toliko velika što je uprkos svemu što nosimo u sebi pokazala da je ipak drugačija.

(Kurir)

BONUS VIDEO: