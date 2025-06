Svoju prvu ulogu Nadarević je dobio već u prvom razredu kada je na školskoj priredbi glumio Crvenkapicu. Učiteljica ga je za tu ulogu izabrala jer je imao dužu kosu i piskutav glas, pa je ličio na devojčicu. Kada je krenuo u Gimnaziju postao je član amaterskog kazališta „Viktor Car Emin“, pa se ljubav prema glumi pretvorila u poziv.

Rani život i obrazovanje

Rođen 2. maja 1943. godine u Banjaluci, Mustafa Nadarević je bio plod ljubavi Mehmeda i Asje, dvoje ljudi čija se priča nije odvijala tipičnom putanjom. Priča o njihovoj ljubavi započela je burama i nevremenima, budući da su se njihovi roditelji oštro protivili njihovom venčanju. Ali kao što je to često sa pravom ljubavlju, prepreke su postale mostovi, i na kraju su se spojili u braku. Međutim, Mehmed je s 28 godina tragično preminuo od tuberkuloze, ostavivši Asju, tada 22-godišnju udovicu, da sama odgaja malog Mustafu.

Usled teške materijalne situacije, Asja je donela odluku da Mustafu pošalje na školovanje u Zagreb. Iako je tamo proveo samo godinu dana, ovo iskustvo je oblikovalo njegov pogled na svet. Nakon povratka u Bosanski Novi i završene osnovne škole, seli se kod dede i bake u Rijeku. Foto: D. Milovanović

Strast prema glumi

Još kao dete, Mustafa je pokazivao neobičnu sklonost ka glumi. Možda je prvi znak njegovog budućeg talenta bio kada je u prvom razredu osnovne škole, sa piskutavim glasom i kosom koja je bila duža nego kod većine dečaka njegovog uzrasta, odabran da igra Crvenkapicu na školskoj priredbi. Ova neobična, ali preslatka uloga, bila je samo početak njegove strastvene veze sa glumom.

U gimnazijskim danima, njegova ljubav prema umetnosti je dodatno cvetala. Postao je član amaterskog pozorišta “Viktor Car Emin”. Ono što je započelo kao hobi, ubrzo se pretvorilo u poziv koji će definisati njegov život.

Filmska i televizijska karijera

Karijera Mustafe Nadarevića je bogata i raznovrsna, a svaka uloga koju je odigrao bila je svedočanstvo njegove posvećenosti i strasti prema glumi.

Uloga Zijaha u Kusturičinom filmu “Otac na službenom putu” 1985. (uz Mikija Manojlovića i Mirjanu Karanović) godine pokazala je njegovu izvanrednu glumačku sposobnost. Usledili su hitovi poput “Glembajevi”, “Već viđeno”, “Gluvi barut”, “Kuduz”, “Puška za uspavljivanje”, “Ničija zemlja”, “Praznik u Sarajevu” i mnogi drugi.

Međutim, mnogi će ga najbolje pamtiti po njegovoj ulozi u seriji “Lud, zbunjen, normalan” gde je, uz Senada Bašića i Moamera Kasumovića, tumačio nezaboravnog Izeta Fazlinovića.

Na dan majčine smrti igrao predstavu

"Kad mi je majka umrla izašao sam u pozorište da igram ulogu. Tako mi je bilo lakše. To je bežanje od stvarnosti i bežanje u luk koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je zadnja stepenica ka šizofreniji. Moraš se dati jako, a sa druge strane ostati zdrav u glavi", ispričao je jednom prilikom Nadarević.

LJubavni život

Mustafa se tokom svog života ženio tri puta, a svaki brak nosi svoju jedinstvenu priču.

NJegov prvi brak bio je sa Jasnom, s kojom ima ćerku Nađu, danas istoričarku umetnosti. Nakon osam godina zajedničkog života, njih dvoje su se rastali, ali su ostali povezani kroz svoju ćerku.

NJegova druga supruga bila je Snežana. Sa njom je dobio dvoje dece: sina Ašu, koji je postao uspešan sportista, i ćerku Nanu koja se danas bavi marketingom i radi kao PR menadžerka za renomirani kozmetički brend iz Amerike.

Treći put se oženio 25. aprila 2012. godine sa Slavicom Radović, talentovanom kostimografkinjom i scenografkinjom. Nažalost, njihova ljubavna priča bila je kratkotrajna. Nakon što se deset godina hrabro borila sa zloćudnim tumorom, Slavica je preminula u LJubljani 7. juna 2012. godine.

Zajedno su proveli 15 godina, ali njena smrt ih je rastavila, što je glumac veoma teško podneo.

"Umetnost življenja i glume negde su vrlo blizu, s tim da je gluma bolja, jer na sceni možeš umirati mnogo puta, a ostati živ. Nažalost, život je netalentovani glumac. Kada nas jednom neko napusti, onda je to zauvek. Ostaje samo umeće preživljavanja. I sećanja", zapisao je Nadarević u svojim autobiografskim zapisima u kojima stoji i kako je Slavicu sreo, zaprosio i bio joj velika podrška tokom njene borbe sa kancerom dojke.

"Nikad nisam gledao ljude ko je koje vere, zanimalo me samo koliko je čovek čovečan, koliko je drug, koliko je pošten, koliko je prijatelj. Tvrđi vernici su se ženili sa svojom verom i nisu pristajali na drugačije. Ali oni treba da znaju da ima i ljudi iz mešovitih brakova koji ne gledaju život kroz veru".

Kaže da, dok ga je odgajala mamina mama bio je primoravan da uči o veri, a njega to nije zanimalo

"Dok sam dolazio kod te bake u Bosanski Novi ona me terala uveče da "učim", to znači da se molim Bogu, da klanjam. A ja kao dete sam bio umoran, po celi dan se igrao sa decom trčkarao, samo sam čekao da legnem da spavam, a baka nije imala razumevanja, ona je mene tad mučila. Ja verujem, ne mogu biti bez vere, ali agnostik sam, nisam ateista. A druga baka me nikad nije terala da idem u crkvu, ali smo kod nje slavili i Božić i Uskrs, iako je deda, njen muž, bio muslimam, slavili smo sve."

"Družio sam se sa svim verama i nikad mi ne bi palo napamet da nekoga mrzim zato što nije iste vere kao ja. Ja da sam birao ne bih se hteo roditi kao Mustafa. To sam dobio i živio sam sa tim. Ono što mi se nije sviđalo u vaspitanju to sam odbacivao, a ono što mi se sviđalo, praktikovao sam sa ljudima oko sebe. Ceo život živiš, učiš i odgajaš se, a umreš neodgojen."

