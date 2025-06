Pevačica Emina Jahović 2018. godine razvela se od Turčina Mustafe Sandala sa kojim je dobila dvojicu sinova.

U javnosti se dosta spekulisalo o njihovom odnosu i često je njihov razvod bio tema medija.

Emina je tokom gostovanja u emisiji "Scena" otkrila detalje njihovog odnosa. Istakla je da se ne kaje što se njihov brak završio razvodom, s obzirom na to da su izgubili strast koju su imali.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica.

Nakon razvoda oboje su nastavili dalje i svoju sreću su tražili pored drugih partnera.

Mustafa se 2022. godine skrasio pored atraktivne plavuše Melis Sutšurup. NJih dvoje su se zavetovali na večnu ljubav na romantičnoj ceremoniji u Rimu.

Oni su se prvo venčali u krugu najbližih u turskoj ambasadi u Rimu, a potom su par dana kasnije priredili gala proslavu za svoje goste u letovalištu Marmaris.

Melis je mlađa od Mustafe dve decenije.

(SD)

BONUS VIDEO: