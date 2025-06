Legendarna glumica Žiža Stojanović preminula je juče u 95. godini života.

Iako se proslavila ulogom Cane Fontane u "Srećnim ljudima" gde je igrala od 1993. do 1996., nijedna serija Siniše Pavića nije mogla proći bez nje. Foto: Jutjub printskrin/

- Nisam glumila u mnogo filmova, ali sam glumila u svim TV serijama koje je napisao Siniša Pavić. U "Srećnim ljudima" glumila sam kelnericu, Canu Fontanu. Ne znam zašto se Cana Fontana dopala Romima. Ima ih mnogo na Bajlonijevoj pijaci gde obično pazarim. Kada me vide nastane veselje, trpaju mi u torbe voće i povrće i neće da naplate - ispričala je jednom prilikom Žiža za PulsOnline.rs.

- Neverovatno da me je prepoznao i jedan 12-godišnji dečak u tramvaju i rekao mi: "Tetka, vi ste glumica. Baš ste kul. A, jeste li vi bogati, imate li vilu i bazen?" To me je nasmejalo do suza. I moja ćerka Sanja često mi je prigovarala: "Mama, bolje da si postala folk pevačica, sada bi imali kuću na Dedinju" - dodala je tada Stojanovićeva.

Žiža je godinama otvoreno govorila da pati jer je reditelji više ne pozivaju da glumi.

- Neverovatno je, ali istinito da sam uprkos stresnom poslu ušla u devetu deceniju života. Mogu još da glumim strine, tetke, bake, ali me niko ne zove i patim zbog toga. Do 2006. godine pojavljivala sam se na nekim scenama, ali sada nemam snage više da sama iznesem predstavu - nastavila je izlaganje glumica.

Glumica je tokom života govorila i o velikoj nepravdi koja joj je teško padala – nije uspela da ostvari pravo na nacionalnu penziju iako je, kako je tvrdila, dala veliki doprinos umetnosti.

- Srećna sam žena. Moja Sanja je pravnik, udata za sportskog lekara Dušana Ugarkovića, imam unuke Anu i Uroša. Jedini trn na tom mom ružama posutom životnom putu je što do sada nisam uspela da ostvarim nacionalnu penziju kao zaslužni umetnik. Nadam se da ću da doživeti 100 godina i do tada dobiti nacionalnu penziju. Bar ću ući u Ginisovu knjigu rekorda - zaključila je tada Žiža još davnih dana.

Žiža Stojanović je bila i učesnica rijalitija "Zadruga 1", gde je govorila o privatnom životu i otkrila da joj je mladalačka ljubav bio pokojni pevač Predrag Živković Tozovac.

- Tozovac je jedan šmeker. To je bila jedna šema u Beogradu kad sam bila mlada - rekla je Stojanovićeva pre nekoliko godina, prenose mediji.

Žiža je ostala upamćena kao autentična dama glumišta, duhovita i svoja - do poslednjeg dana.

