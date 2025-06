Miodrag Jeremić, otac voditeljke Jovane Jeremić preminuo je pre dva dana, a juče je sahranjen.

Kako je voditeljka napisala na društvenim mrežama, ona je odmah posle svoje emisije otišla na očevu sahranu, a tamo je održala i emotivni govor čiji je snimak objavila na Instagramu.

- Moj otac Miodrag, sve mu ime govori, bio je i mio i drag. Priču o njemu bih počela ovako: moj otac Miodrag je bio najbolji otac na svetu. Dao nam je sve, ni o čemu nismo brinuli, ali on jeste o svemu. Uvek mi je govorio "nemoj nikad da budeš gazda Jovana". Ja sam dežurni mučenik za sve i uvek glavni krivac za sve. Ali rode se veliki muškarci, "alfa" muškarci. On je bio jedan od njih. Pamtiću svog oca po načinu kako me je češljao kada operem kosu. Mi smo imali naš ritual. Stavio bi me na stolicu ispred televizora i češljao me dok mi suši kosu. Uvek ću ga pamtiti po načinu kako sam spavala pored njega - u njegovoj miški, na ramenu. Ušuškana od svih problema i zaštićena, emotivno sigurna. Po tome merim i meriću sav muški rod. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

- Ali, moj otac nije bio samo najbolji otac, on je bio i najbolji muž. Gledao je moju majku kao malo vode na dlanu. Bio je njen gromobran i zaštitnik. Najviše što muškarac može da učini za jednu ženu, tačnije za svoju decu je da voli njihovu majku. Moju majku je moj otac voleo više od svih nas. Ona mu je bila prva i ispred svih. NJen osmeh je bio njegov akumulator. Moj otac me je naučio da se brak sklapa isključivo iz ljubavi. LJubav i poštovanje je osnov zajednice. Sve probleme su Miodrag i Olga prolazili zajedno. Nikada je nije napustio, nikada je nije prepustio slučaju i uvek je bio uz nju. Moj otac, gazda, kafandžija, ugostitelj, bio je alfa u svemu. Prvenstveno u glavi. Ostao je alfa i u bolesti, sa najvećim dostojanstvom je vodio tu bitku. Nije želeo nikoga da opterećuje. Poslednji put kada me je video rekao mi je: "Ćerko, neću takvu da te vidim! Šta tvoj otac može da učini za tebe?" I bolestan je bio spreman da mi da sve. A šta da mi da kada smo od njega svi mi dobili ceo njegov život. Dao nam je dušu, to je ono po čemu se ljudi raspoznaju. Sa dušom čovek može da se rodi, a on je imao opasnu dušu. Veselu, inteligentnu, lucidnu, porodičnu, zabavnu, ozbiljnu, radnu i nadasve slobodnu i hrabru - dodala je Jovana i nastavila:

- Ja ne verujem u smrt, verujem u to da se duše sele na neko drugo mesto i da energija menja oblik, da prelazi iz jednog oblika u drugi. Oče, putuj i ne brini. Putuj slobodno i časno kako si živeo, kao veliki gazda, odgovoran otac i požrtvovan muž. Bog ti je u životu sve dao, a na prvom mestu oče bio si privilegovan da sretneš ženu kojoj si bio sve na svetu. I ti to jako dobro znaš! Tvoju večnu ljubav, moju majku Olgu. Biće sve kao što sam ti obećala. Ti znaš da ja uvek držim reč. Bićeš ponosan na sve ono što dolazi. Volim te, volimo te i volećemo te zauvek. Ja lično ću te tražiti ceo život u svom partneru i dok te ne nađem, moja duša neće naći mira. Putuj sada, svi te volimo naš voljeni oče. Poslednji pozdrav od svih nas - završila je Jeremićeva.