Srpkinja je mesecima u centru pažnje zbog razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera posle devet godina braka. Nemac je navodno ostavio zbog ljubavnice, ali ne da Ana da je to poremeti, živi život kao i do sada, pa se često pojavljuje u javnosti.

U podkastu Karolin Garsije se prisetila dana kada je igrala tenis, karijere, otkrila kako se nosila sa problemima, pritiskom. Tenis nije samo ono što navijači vide, kaže lepa Beograđanka. Foto: Profimedia

- Mnogi ljudi ne vide šta se dešava iza kulisa. Vide trofeje, turnire i misle da je to to, ali najviše stvari se dešava iza svega. Sav taj naporan rad, posvećenost i niko to ne zna. Igramo skoro svake nedelje, pa se onda pitaju zašto si izgubio neki meč, a sve to je deo sporta. Osećaš sve to, ne radi se samo o pritisku, jer naučiš da se nosiš sa tim. Problem je razočarenje, osećaš se razočarano, onda sebi sudiš i to te ometa da pružiš ono najbolje. Imaš mnogo vremena sam sa sobom, sa svojim mislima - otvorila je dušu Ana Ivanović.

Ana žali što je neke stvari shvatila kasnije, veruje da bi imala još uspešniju karijeru da je bilo drugačije.

- Kada sam shvatila da sam ja ta koja kontroliše svoj život, koja stvara sebi prilike takve stvari ti daju osećaj moći. Tada tek postaješ jača i jača. Ne samo ako sportista, već i kako osoba, a to je veoma važno. I dalje učim, da sam imala ovo znanje tada, bilo bi lakše. Pratim svoj put, ovo je proces, put, jer si stalno pod uticajem nekoga.

Pričala je Ana kako se borila sa nekim teškim momentima tokom karijere. Foto: Profimedia

- Sigurno da ne žele svi da se otvore i da pričaju o svojim problemima pred milionima ljudi, ali ne možeš da poričeš ono što se dešava. Kako je kod mene bilo? Kada ti ne ide, onda osećaš sve to, preplavljen si osećanjima. Za mene je najvažniji momenat bio kada sam shvatila da je ovo moj život i da samo treba da mislim o onome što ja želim, a ne o onome što drugi očekuju od mene da budem. Kada prestaneš da brineš o tome, možda deluje da neki brinu o tebi, a u stvari to nije slučaj.

Pričala je i o radu sa psiholozima i sa stručnim ljudima koji mogu da pomognu. Danas je to normalno, pre 15 godina je bilo drugačije.

- Nije lako naći pravi balans, sada više ljudi pričaju o mentalnim problemima, ali je istina. Da je neko pre nekih 15 godina javno rekao da radi sa psihologom, odmah bi rekli da je lud i da nije normalan. Sada je pomoglo to što recimo Iga Švjontek putuje sa psiholgom, to je podiglo svest o tome. Mnogi teniseri su o tome pričali, to pokazuje da su svi isti.

Foto: Profimedia

Imala je Ivanovićeva savet za nove generacije - ne čitajte komentare na društvenim mrežama.

- Ti si pod očima javnosti, moraš da se boriš sa svim tim javno, to stvara drugačiju perspektivu. LJudi misle daje to lako. Drago mi je što nisam igrala u vreme kada društvene mreže nisu toliko postojale. Ja ni danas ne čitam komentare, ne osećam potrebu za tim. LJudi moraju da razumeju to, posebno nove generacije, da shvate da njihova validacija ne dolazi od toga što neko napiše, neko ko gleda to preko TV-a od kuće. Ako se okružite pravim ljudima, to pomaže.

