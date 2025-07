Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Aleksandar Temelkov optužio je Viki Miljković da mu je navodno tražila 20.000 evra kako bi prošao u sledeći krug.

NJena koleginica, Snežana Đurišić, se sada oglasila, vidno besna zbog neistina koje kruže na Miljkovićkin račun. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ko god hoće, može da kaže šta želi i onda da se o tome priča, to je stvarno smešno, majke mi. Ja nisam neko ko voli da sudi, ali ovo je stvarno neko vreme gde svaka šuša može da kaže šta hoće. Ona jedinica vrednosti i ljudskosti se izgubila kod nas i onda je to smešno više stvarno. Viki je poslednja osoba koja od nekog može da traži novac - rekla je Snežana.

Đurišićka je pre nekoliko godina prošla kroz istu situaciju kada je bivši učesnik "Zvezda Granda", Dušan Vukadinović istakao kako je pevačica navodno od njega tražila mito. Snežana nije želela da prećuti, pa je tužila Dušana, a već dve godine nema pomaka u njihovom slučaju.

Foto: ATA images

- Vidite u kakvom smo vremenu, još uvek čekamo sudski poziv. Nisam nikada razmišljala da odustanem od toga, pošto niko neće, moram sama da čuvam svoj obraz i svoje dostojanstvo i da sama sebe zaštitim. Mora jednostavno da se zna da ne može ko kako hoće da kaže bilo šta i da to tako prolazi, a to nije na mestu. Kada sam ja u pitanju to neću dozvoliti. Što je istina, istina je, što nije, nije - izjavila je pevačica.

Finale popularnog muzičkog takmičenja je pomereno za ovu subotu, a Snežana je navela da je zbog privatnih obaveza sprečana da dođe i ove nedelje.

- Neću biti u finalu "Zvezda Granda" jer smo ranije uplatili odmor i moramo da idemo i zbog toga neću biti. Svakako imam četiri odlična kandidata, a publika će odraditi svoje. Ovo su neka vremena gde se pomeraju datumi, pomera se sve, a mi mnogo ranije ugovorimo svoje obaveze i onda je to tako - rekla je ona, pa se osvrnula na navode da neće biti sledeće sezone "Zvezda Granda": Foto: ATA images

- Ja to stvarno ne komentarišem. Iskrena da budem, ne stižem mnogo toga da ispratim, ali takve stvari da komentarišem neću. Ja imam dovoljno iskustva i godina iza sebe da se ne bavim nekim trivijalnim stvarima.

Nedavno je Snežanin partner, Vanja Milošević na svadbi Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša uhvatio bidermajer, zbog čega je Đurišićka bila vidno srećna. Foto: ATA images

- Jeste, jeste, stigao je bidermajer. Iznenadila sam kada je stigao bidermajer, sve je to bilo simpatično - rekla je Snežana.

(Informer)

