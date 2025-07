Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. jula slave Ivanjdan, dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Kako je ovo veoma veliki i važan praznik u pravoslavlju, tako ga prati i niz običaja koje bi uoči praznika trebalo sprovesti za zdravlje, napredak i blagostanje.

Ivanjdan je dan kad se, po narodnom verovanju, sunce tri puta zaustavlja. Dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja jedan je od 12 praznika posvećenih ovom svetitelju i jedan od tri velika praznika u čast Jovana Preteče koje Srbi posebno obeležavaju. Osim 7. jula, dani posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju su i 20. januar i 11. septembar koji su posebno poštovani u srpskom narodu. Uoči praznika, kao i na sam dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja postoji niz običaja koji se odvajkada sprovode na našim prostorima. Foto: Shutterstock

Običaji uoči Ivanjdana

Kupanje u reci

Uoči Ivanjdana, kao i na sam dan praznika, trebalo bi se okupati u reci. Veruje se da će ko to uradi biti zdrav tokom cele godine.

Nošenje bele garderobe

U srpskom narodu postoji verovanje da bi Ivanjdan trebalo dočekati u beloj garderobi. Ovo pravilo se posebno odnosilo na devojke koje su uoči dana rođenja Svetog Jovana Krstitelja oblačile bele haljine i išle od kuće do kuće pevajući takozvane ladanjske pesme. Bio je to način čestitanja velikog praznika, a bele haljine su simbolizovale čiste misli, čistu dušu i čiste želje kako onih koje pevaju ladanjske pesme, tako i one kojima su pesme upućene.

Paljenje olalija

Uoči Ivanjdana u nekim delovima Srbije obavezno se pale lile, odnosno olalije - suve trešnjine ili brezine kore. Lile kroz selo nose momci u pratnji devojaka, a obavezno odlaze i na njive sa upaljenim olalijama kako bi usevi dobro rodili. I staro i mlado preskače preko upaljenih olalija - ovo je ostatak paganskih običaja vezanih za letnji solsticij.

Veruje se, takođe, da ivanjdanske vatre, odnosno lile spaljuju lošu energiju i ostavljaju čist prostor za dolazak pozitivnih događaja.

Kako je Jovan Preteča, potonji Sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista pogružavanjem u Svetoj reci Jordan, tako je u srpskom narodu običaj da se preskakanjem olalija simbolički spušta u vatru svaka nesreća, a da se kupanjem uoči Ivanjdana čovek priprema za život u Hristu.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: