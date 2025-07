Sin glumice Lidije Vukićević, Andrej Mrkela dobio je svoje prvo dete, a radosne vesti podelio je na Instagramu.

Andrej Mrkela je na storiju objavio da je postao otac jedne devojčice, te je sa pratiocima podelio prvu fotografiju iz porodilišta i otkrio da su ćerki dali ime Darja. Foto: Instagram printskrin/andrejmrkela

Značenje imena Daria Ime Daria na persijskom jeziku znači "more". Pored toga. Daria ima simboliku kao ona koja je "nadarena", "najlepši dar", "poklon sa neba".

Inače, glumica je ranije isticala koliko je ponosna na svoje sinove koje je dobila u braku sa fudbalerom.

- Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu - to je naše porodično okupljanje. Skoro je bila jedna prijateljica, Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: "Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu". Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vreme - pričala je Lidija.

(Blic)

BONUS VIDEO: