Anica Lazić u centru medijske pažnje je došla kada je otpočela ljubavnu vezu sa 39 godina starijim glumcem Lazarom Ristovskim.

Anica Lazić osim ljubavi sa Lazarom, dobila je i ulogu u jednoj domaćoj seriji, čiju produkciju upravo potpisuje Ristovski.

Zbog toga što se oprobala u glumačkim vodama, mnogi su verovali da se ona školovala na Fakultetu dramskih umetnosti, što je daleko od istine.

Ona je dobila diplomu koji nema baš nikakve veze sa filmskom industrijom. Po zvanju je diplomirani psiholog i svoje akademsko obrazovanje stekla je na prestižnom Univerzitetu u Italiji. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Uvek sam bila sa starijima"

Anica je, podsetimo, nedavno pričala o Lazaru i reakciji javnosti na njihovu romansu nakon njegovog razvoda od glumice Danice Ristovski.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, Bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - rekla je za "Blic" tad.

