Čuvena teniserka Jelena Dokić predstavila je javnosti svog partnera i tako oduševila brojne fanove.

Jelena Dokić uplovila je u emotivnu vezu sa Janetom Veselinovim i to je objavila na svom Instagram profilu.

"Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i srećno mesto. Tako mi je drago što sam te pronašla", poručila je Jelena Dokić uz fotografiju sa partnerom.

NJena objava je brzo skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara podrške.

Menadžer, zaljubljenik u vino i hranu

Ko je Jane Veselinov, novi dečko Jelene Dokić?

Nema puno informacija o njemu, a na njegovom Instagram profilu gde ga prati tek nešto preko 800 ljudi, može se pronaći da radi kao menadžer u oblasti ugostiteljstva i da je "zaljubljenik u hranu i vino, hedonista i uživalac u životu."

Veoma je aktivan na Instagramu gde ima preko 500 objava, a on i Jelena zaista deluju srećno.

Ova vest dolazi nakon što je par u maju viđen kako se grli na aerodromu u Melburnu.

Dugo bežala od ljubavi

Krajem prošle godine, Jelena je otkrila da je bila zatvorena za ljubav otkako se rastala od svog dugogodišnjeg dečka Tina Bikića.

Par je bio zajedno skoro 19 godina pre nego što su 2021. godine objavili da su okončali vezu. Foto: Profimedia

- LJubav. Ovo je bio izazovan period u privatnom životu. Ne pričamo dovoljno o tome, ali raskidi su zaista teški. A ako ste vi ti koji ste povređeni ili napušteni, budimo iskreni, to vam slomi život. I što ste stariji, to je teže, sa više rana, bola i patnje. Moja devetnaestogodišnja veza je završena pre 4 godine i, iako ćemo uvek brinuti jedno o drugom jer smo bili zajedno od dvadesete godine, to poglavlje je zatvoreno - počela je ona tada priču, pa dodala kako je stvorena da voli samo jednu osobu:

- To se pretvori u slomljeno srce i bol. Postavila sam zidove pre 4 godine i rekla da ih više nikada neću srušiti. Ali kao što nas život uči, ne dešava se uvek ono što planiramo ili očekujemo. Tako da je, naravno, neko srušio te zidove i ja sam bila povređena. Jako. Pa se postavlja pitanje: Da li da srušimo zidove i nadamo se ljubavi? Ili da nikada više ne damo šansu i ostavimo te zidove podignute? Postoje ljudi koji će dati različite odgovore. Ja sam sada sama i zatvorena već 4 godine i još uvek ne znam šta je pravi odgovor.

Prošla kroz pakao

Sve ovo se desilo dva meseca nakon smrti Jeleninog oca Damira koji ju je godinama zlostavljao. O tome je govorila i o dokumentarnom filmu "Nesalomiva".

- Otac mi je često govorio 'nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti'. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. LJudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga.

Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata... Posle tog polufinala Vimbldona sam sedela u sektoru za igrače, plakala. Otac je vikao da sam obrukala porodicu tim porazom. Nije mi dozvolio da odem u hotel, već mi je rekao da se snađem, da spavam na ulici ili šta god, da ne mogu da se vratim. Nisam imala gde, ostala sam tu, čekala da svi odu i spavala sam u tom sektoru za igrače. Našli su me usred noći jer su tada čistili taj sektor - prepričala je Jelena. Foto: N. Paraušić

Maltretiranje je bilo i fizičko.

- Otečene i krvave potkolenice, u modricama. Cele noći sam bila šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan-danas osećam bol u potkolenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili devojka i to je mučna stvarnost. Pričam sve ovo zbog njih, za njih se borim, za one koje nemaju glas - rekla je čuvena srpska teniserka koja je igrala pod zastavom Australije.

