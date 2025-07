Otac Predrag Popović dao svoje mišljenje na izjavuiju stranog influensera koji je apelovao na roditelje da deci ne kupuju Labubu igračke, jer su ove lutke "inspirisane demonskim poreklom".

LJudi širom sveta, ali i Srbi, zaluđeni su Labubu lutkom, koju pojedini svetski influenseri ocenjuju kao demonsku. Foto: Profimedia

Labubu lutka postala je globalni fenomen, ali i modni simbol. Mnoge žene i muškarci na svoje torbe kače labubu kao privezak.

Jedan strani influenser objavio je video i apelovao na roditelje da deci ne kupuju Labubu igračke, jer su ove lutke "inspirisane demonskim poreklom", na ovaj video reagovao je i otac Predrag Popović na svom Instagramu.

Otac Predrag naglasio je da treba voditi računa šta kupujemo i unosimo u svoju kuću.

- Bez obzira da li je nešto popularno ili ne, treba presuditi o tome da li je to blagosloveno ili ne. Da li su to ove lutke ili nešto drugo, svakako ne možemo bezazleno kupovati samo na nivou estetike šta nam se svidi - poručio je on. Foto: Jutjub printskrin/Dok anđeli spavaju

On tvrdi i da je isterivao đavola iz jedne devojke.

- Ja sam iz jedne devojke isterivao đavola jer je tetovirala satanistički simbol na sebe, a da nije znala, prosto jer joj se svidelo. Trebalo joj je dosta laserskih tretmana da to ukloni. Nije nikad bilo sve u izgledu. Izgled je samo prvi pogled. Onaj drugi i treći su mnogo važniji. Što bi Gospod rekao: "Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi" Malo mudrosti ne može da škodi - zaključio je on.

