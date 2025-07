Nakon smrti Bore Đorđevića, rok legende i frontmena "Riblje čorbe", javnost se priseća njegovog bogatog i raznolikog opusa.

Malo ko zna da je, pored rok hita koji su obeležili generacije, Bora bio i autor nekoliko narodnjačkih pesama koje su postale veliki hitovi.

On je svojevremeno otkrio da je te tekstove često potpisivao imenom svoje supruge, jer nije želeo da ga povezuju sa narodnjačkim žanrom, što je kasnije i sam priznao kao grešku. Iza tog poteza krije se skromnost, ali i strah od reakcije rok publike, kojoj je bio beskompromisno odan. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu..., rekao je Bora.

- Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: ‘Vodeničareva kći’ koju peva Predrag Živković Tozovac, ‘Preskočiću tarabu i jarak’ koju peva Šaban Šaulić, ‘Stani malo kafanski sviraču’ za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst. Za Cecu sam napisao pesmu ‘Šta još možeš da mi daš’. ‘Nek me ne zaborave devojke sa Morave’, koju peva pokojni Srećko Jovović je takođe moj tekst. Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće - neće. Možda mu nije suđeno, eto..., rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

