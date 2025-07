Aleksandra Slađana Milošević bila je najveća zvezda među ženskim izvođačima sedamdesetih i osamdesetih godina u Jugoslaviji. O tome koliko je bila slavna i popularna pisalo se u to vreme, ali kasnije, nakon boravka u Americi, devedesetih je muziku stavila po strani. Foto: V. Danilov

Slađana Milošević ostavila je iza sebe bogat muzički opus i značajnu imovinu. Nije imala potomke, a nakon njene smrti izvor blizak pevačici otkrio je kome je ostavila sve što je posedovala.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Slađanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - rekao je izvor za Kurir. Foto: Sarić S.

Zanimljivo je i to da, iako se o rok zvezdi znalo dosta toga, javnost nije nikad nije bila upućena u to da Miloševićeva ima dva brata, a jedan od njih Goran Milošević takođe je poznata ličnost. On je osamdesetih bio velika zvezda dok je bio pevač grupe Generacija 5, a o drugom bratu Slađana je samo jednom govorila.

- Zapravo nas ima troje. Mog brata Gorana svi znate, ali mi imamo još jednog brata, on se zove Živko. Ali nije javna ličnost. Po zanimanju je instruktor borilačkih veština - navela je pokojna umetnica u emisiji "Balkanskom ulicom", koja je emitovana u februaru 2005. godine.

Podsetimo, rokerka je preminula 26. marta u Zemunskoj bolnici nakon komplikacija zbog bolesti Sjogrenov sindrom.

(Kurir)

