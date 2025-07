Doduše, nije u pitanju dobro poznata crvena kapa sa MAGA natpisom ("Make America great again"), već bela, koja je takođe imala nešto američko – skraćenicu USA. Čisto da se zna ko je nosi. Donald Tramp odlučio je da po dolasku u Škotsku prvo odigra partiju golfa, pa tek onda da se sastane sa zvaničnicima i završi ostale obaveze.

Foto: Profimedia

Dok su pripadnici vojske i policije češljali teren oko odmališta u Turnberiju, u regiji Južni Ejšajr, američki predsednik je, odeven u jednostavnu crnu trenerku, obilazio teren koji je kupio 2014. godine i vozio golf kart. Dok je on uživao, lokalno stanovništvo je negodovalo jer su, iz bezbednosnih razloga, okolni putevi bili blokirani, a i reporterima je bio zabranjen pristup. Foto: EPA

Međutim, do medija je dospelo nekoliko fotografija snimljenih iz daljine, na kojima se jasno vidi da Donald Tramp na licu nema ni trunke šminke, odnosno pudera. Naime, već mesecima je na meti podsmeha, jer je primetno da njegov ten tokom javnih nastupa ne izgleda prirodno. Ne bi to bilo ništa čudno, jer svi pre snimanja stavljaju puder ili toner kako bi prikrili nedostatke, ali on često ume da pretera.

- Mislim da se njegov stil šminkanja menjao kroz godine i da je, kako je stariji, možda postao nesigurniji. Narandžasta nijansa postala je tema mnogih internet diskusija i memova, a ljudi se pitaju da li voli da izgleda preplanulo kako bi mu se ten ujednačio sa bojom kose ili iz drugih razloga - prokomentarisala je pre nekoliko meseci poznata šminkerka Safija Koks. Foto: EPA

No, sada na golf terenu nismo primetili te narandžaste tonove. Verovatno će mejkap tim imati pune ruke posla pred susrete sa britanskim premijerom i škotskim zvaničnicima, koji ga čekaju u okviru ove petodnevne posete.

