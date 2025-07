Oliver Dragojević jedan je od najvoljenijih i najuticajnijih muzičara na prostoru bivše Jugoslaviji. Iako nas je napustio pre 7 godina, tokom svoje bogate karijere, ostavio je dubok trag u muzici, postavši sinonim za dalmatinsku pesmu i mediteranski zvuk. NJegovi hitovi su odoleli zubu vremena, te su i dalje popularni među svim generacijama.

Oliver Dragojević je odrastao u Veloj Luci na Korčuli, gde je još kao dete pokazao sklonost prema muzici. NJegovi roditelji su ga podržavali, pa je sa sedam godina počeo svirati harmoniku. Sa 14 godina, osvojio je prvu nagradu na amaterskom pevačkom takmičenju, što je bio početak karijere. Foto: ATA images/Z. M.

NJegov profesionalni put započeo je 1963. godine kada se pridružio bendu "Batali" iz Splita. Kasnije je pevao sa popularnim sastavom "Dubrovački trubaduri", gde je dodatno izbrusio svoj muzički talent i stekao popularnost.

Pravi proboj u solo karijeri dogodio se 1974. godine kada je izveo pesmu "Ča će mi Copacabana" na festivalu "Split '74". Od tada, Oliver je postao stalni učesnik festivala, a njegove pesme postale su neizostavni deo dalmatinskog muzičkog repertoara.

NJegova prva velika ljubav bila je klasična muzika, ali je ubrzo prešao na pop i zabavnu muziku, što se pokazalo kao pravi izbor. NJegovi hitovi kao što su "Pismo moja", "Molitva za Magdalenu", "Cesarica", "Molitva", "Tko sam ja da ti sudim" i mnogi drugi, postali su evergrini i obeležili su živote miliona slušalaca.

Uvek je isticao važnost porodice i prijatelja, te se trudio da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali sa na površinu isplivali detalji koji su mnoge iznenadili.

Zanimljiv život sa suprugom Vesnom

Pre nekoliko meseci Oliverova saputnica otkrila je veoma interesantne detalje iz njihove svakodnevice.

Osvojio je na neobičan način.

- Postojala je jedna Jelena, poznajem je! On svakodnevno menjao te devojke. On ide s njom pod ruku, a prati mene. I to je trajalo barem deset dana. I jednog dana, sedi on u gradskoj kafani s nekim prijateljem, i kaže mi: "Gospođo, vi ste mi nekako poznati!" A ja mu odgovaram: "Poznaješ me, jer si mi već deset dana za leđima" - ispričala je Vesna u emisiji Giuliana na Radio Dalmaciji. Foto: Tanjug/STA/Stanko Gruden

Malo ko je znao da je upravo ona izdržavala.

- On je bio izgubljen slučaj. U dva sata ujutro me zvao nakon koncerta u Trebinju da će taksijem doći po mene, zvoni kućni telefon u hodniku, probudila sam celu kuću, a ja radim ujutro u šest u bolnici, ispričala je i dodala šaljivo:

- On je bio sponzoruša, ja sam ga izdržavala, moji su digli kredite da uredimo stan... Kad smo se venčali, nas je jedanaestero živelo osam godina u istom stanu! Ujutro se svi razbeže, ostanemo ja i svekrva. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali je ona meni, po mom doživljaju, bila toliko stara, da sam ja očekivala svaki dan da će ona umreti. Ona bi govorila: Ajme ovo, ajme ono, ja ću umreti - rekla je Vesna tom prilikom.

Zašto 3 decenije nije pevao u Beogradu?

Ovo pitanje i danas intigira javnost. Davao je intervjue medijima iz Srbije, Radio-televizija Srbije u Splitu je snimila emisiju o njemu. Kada je tom prilikom upitan zašto ne želi u Beograd, kratko je odgovorio da je ta priča završena.

Posle Oliverove smrti, njegova supruga Vesna Dragojević otkrila je zašto Oliver nije dolazio u Srbiju. Foto: Printskrin/Jutjub/ Oslobođenje

- Kada je bombardovan Dubrovnik, moja porodica je došla u Split. Gledali smo snimke kako gore brodovi u Dubrovniku i tu je bio brod moga oca. To je bio veliki brod od 10 metara koji je moj otac počeo da gradi dok sam ja išla u školu. Čitav život ga je gradio i zvao se Kopakabana. I tada je moj otac video na televiziji kako taj njegov brod gori. Počeo je da plače i da kuka, a onda mu je Oliver rekao:

- Miljenko, nemojte vi ništa da brinete. Ja sam puno tamo radio, bio sam milion puta, ako će vas to utešiti ja više nikada neću tamo pevati - ispričala je Vesna i dodala da je to jedina rečenica koju je njen pokojni suprug rekao za Srbiju.

Upravo o ovoj vrlo škakljivoj temi progovorio je pre nekoliko godina i pevač Oliver Mandić u emisiji “Mojih 50” na Naksi radiju.

- Oliver je sjajan pjevač. Šteta što ne može da dođe u Beograd. Nudio sam mu 200.000 evra da napravimo koncert pod nazivom “Dva Olivera” s filharmonijom. Situacija je veoma specifična u njihovoj sredini. On kaže da bi, kada bi se vratio u Split posle koncerta u Beogradu, morao da brine za živote svojih sinova - rekao je Mandić tom prilikom. Foto: ATA images/Ivica Veselinov

I sam Dragojević je pričao o koncertu u Beograd sa Tanjom Peternek Aleksić u Splitu, a kada ga je autorka popularne emisije upitala da li će Beograd uvrstiti na listu gradova u kojima će napraviti koncert, kantautor je odgovorio:

- Neće, neće. To smo završili. Zapravo, tu temu smo završili… Zvali su me puno puta i svaki put sam rekao ne, ja sam mislio da je ta tema završena - rekao je Oliver u emisiji "TV lica, kao sav normalan svet" i dodao da ne postoji mogućnost da svoje mišljenje promeni.

