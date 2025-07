Mali grad na jugu Srbije oduvek je bio poznat po izradi ćilima, čija se tradicija broji vekovima. U Pirotu se nekada ovim starim zanatom bavilo preko dve hiljade žena, a ručni rad kojim su se dobijali proizvodi bio je cenjen i dobro plaćen.

Vremenom su razvijeni u predmet visoke umetničke vrednosti sa kompleksnim kulturnim značenjem i likovnom posebnošću gde složena ikonografija isprepletena brojnim simbolima predstavlja odraz duge i složene kulturne prošlosti. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Elaboratom o pirotskim ćilimima zaštićeni su 95 šara i 122 ornamenta. Simboli i značenja koja nose ćilimi su mnogobrojna.

Postoje ćilimi za zdravlje, sreću, mir i blagostanje u kući, finansijski boljitak, za muškarce i žene, otklanjanje negativne energije, uroka i mnogi drugi.

Pirotske ćilime su obično tkale siromašne žene zbog egzistencije i prenosile to znanje s kolena na koleno svojoj ženskoj deci. Međutim, samo mali broj ženskih osoba je uspevao da pronikne u samu srž tkanja pirotskog ćilima i da tu veštinu dovede do savršenstva i obično su to bile darovite devojke.

Na svetskoj izložbi u Parizu 1892. godine, pirotski ćilim je izazvao izuzetnu pažnju i veliko oduševljenje samo jer je imao dva lica. Od 1904. do 1940. godine pirotski ćilim je bio na 26 svetskih izložbi i sajmova od Turtoana, Londona, Brisela, Amsterdama i Napulja do Milana, Pariza, Berlina i Soluna.

Značenje pirotskih šara:

Kondićeva šara: Ona čuva sve materijalno i nematerijalno bogatstvo jednog doma. Takođe, njena je moć da neudatim devojkama pronađe životnog saputnika. Kaže se da se predmeti sa ovom šarom poklanjaju neudatim devojkama koje već kroz godinu dana posedovanja ove šare zasigurno stupaju u brak.

Gugutka: Ćilim sa šarom gugutke poklanja se porodici koja se useljava u novi dom. Gugutka predstavlja porodičnu slogu i sreću u kući. Ona donosi radost ukućanima i zato je namenjena onima koji žele blagostanje i večnu sreću u svom domu. Foto: I. Marinković

Princezina ploča: Ova šara je spoj nekoliko vrlo značajnih šara. Po legendi pirotskog ćilima, ona ukazuje na mudrost pružanja ruke koja daje i uzima na putu uspešnog i dugog života.

Rašićeva šara: Pukovnik Rašić bio je upoznat sa zanatskim sposobnostima Piroćanki koje su radile ćilime. Jednom prilikom naišao je na mali komad neke tkanice koja je izgorela. Žena koja je znala simboliku šara pirotskog ćilima, u znak poštovanja prema pukovniku Rašiću i zahvalnosti na lepim željama za napredovanjem, sklopila je tradicionalne ornamente iz pirotskog ćilimarstva i napravila potpuno novu šaru, kojoj je dala ime Rašićeva ploča, a onda napravila potpuno novi model ćilima sa imenom Rašićeva šara. Ćilim je poslat Rašiću sa porukom da će brže napredovati u poslu, da će dostići uspeh i brže nego što misli. To se stvarno brzo i ostvarilo. Ovo je, inače, jedna od najtežih šara za izradu, a simbol je za brže postizanje karijere. Ne za brzo postizanje, nego za brže postizanje, od brzog još brže...

Kuveri: označavaju kofere. To je šara namenjena poslovnim ljudima i ljudima koji uvek ostvaruju ono zbog čega su nekud pošli.

Bombe: Prvi naziv ovog ćilima je Pariška šara, ali je u narodu poznatiji kao Bombe. Naziv Bombe dobila je u vreme teških Balkanskih ratova jer šara podseća na presek ručne bombe. Interesantno je da bombe nisu postojale u vreme kada je šara nastala, a šara je namenjena muškarcima. Tradicionalno se poklanja ljudima od značaja i muškoj deci odmah pri rođenju. Muškarcima se poklanja i u kasnijem periodu života, kada otpočinju sopstveni biznis, kada započinju karijeru, kada stupaju u brak, ako se bave diplomatskim poslovima, ako su na funkciji. Legenda kaže da šara daje snagu i energiju svima, a naročito muškarcima.

Ova šara utiče na čoveka da njegova duhovna lepota bude u ravnoteži sa spoljašnjom, naročito da um čoveka ide u korak sa vremenom u kome živi.

Đulovi: Legenda o šarama pirotskog ćilima kaže da šara deluje na sveukupnu lepotu čoveka i ne dozvoljava da proces starenja utiče na lepotu njegovog duha i njegovog izgleda. Duh ostaje mladalački, ide u korak sa vremenom, a pozitivna energija iz čoveka blista i pleni okolinu. Đul je stari naziv na Balkanu za cvet, ružu. Šara Đul prikazuje presek cveta. Jedan đul prestavlja neprolaznu lepotu duha i tela jedne osobe ili jedne porodice.

Prestolonaslednik: Simbol koji razvija mudrost i vrhovna načela po kojima se odvija život i da šara razvija moć zapažanja i upravljanja. Ćilim sa ovom šarom uvek se koristio prilikom krunisanja, gde se proglašavao naslednik prestola. Koristi se i danas, prilikom značajnih prilika na kojima se želi predstaviti i širim masama pokazati budući naslednik. Legenda govori o moći šare da iskustvo i znanje prenosi i razvija kod naslednika. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Kornjača: Kornjača predstavlja dug i srećan život u blagostanju. To je simbol za jedinstvo i slogu porodice, gde svaki član zna svoje mesto i važnost u porodici. Takođe označava plodnost žene i stoga se, u ćilimu standardnih dimenzija, uvek stavlja devet kornjača. Oni koji imaju ovu šaru napredovaće u svim oblastima života i stalno će imati razlog za slavlje.

Soveljća: Soveljća je naziv male alatke koja je čudnovata u veštim rukama. Legenda o šarama pirotskog ćilima kaže da je "soveljča" simbol iz perioda nastanka čovečanstva, čiji je zadatak da kod čoveka razvija umešnost poslovanja. Soveljću prate uspešni i puni vagoni života.

Sovra: Šara "sovra" simbol iz perioda nastanka čovečanstva. Namenjena je da u čoveku razvije i podstakne mudrost i veštinu razgovora za stolom, kao i da razvije dobre pravce u donošenju dogovora i odluka.

Sovra je stari naziv za trpezarijski sto - trpeza je sve ono što čovek ima u sebi i čime raspolaže.

(Lepote Srbije)

