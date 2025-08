Bastijan Švajnštajger danas slavi 41. rođendan, a tim povodom oglasio se na Instagramu.

On je uz zahvalnost za rođendanske čestitke objavio fotografiju sa tortom koju su očigledno dekorisali njegovi sinovi koje ima iz braka sa Anom Ivanović - Luka, Leon i Teo.

- Srećan rođendan najboljem tati - piše na torti.

Čestitka njegove sada već bišve supruge Ane Ivanović je očekivano izostala, ali nisu komentari da "on nije najbolji tata". Naime, pratioci su umesto rođendanske poruke ispod slike ostavljali komentare u kojima kritikuju njegovo ponašanje.

Tako je Švajni umesto čestitki dobio salvu uvreda!

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj. Foto: Profimedia, H printskrin/@Virim_iz_coska

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. NJih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane i Bastija?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u NJujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao: Foto: Profimedia

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

BONUS VIDEO: