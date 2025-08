Italijanska premijerka Đorđa Meloni doživela je strašnu izdaju i to od svog supruga Andrea Đambruna. Naime, Đorđa je svoju političku karijeru zasnovala na sloganu "porodica na prvom mestu". A onda se sve srušilo kada je javno, u programu uživo, njen suprug Đambruno uputio lascivan komentar jednoj ženi, te se tom prilikom uhvatio za međunožje.

Odmah nakon toga, novinar i voditelj Andrea Đambruno dobio je otkaz na televiziji na kojoj je radio, a Đorđa se oglasila tako što je podnela zahtev za razvod braka. Foto: ATA images

- Moja veza sa Andreom Đambrunom, koja je trajala skoro deset godina, ovde se završava - napisala je Meloni samo dva dana nakon što je video njegovog nepristojnog ponašanja tokom reklamne pauze popularne emisije postao viralan.

- Zahvaljujem mu se na divnim godinama koje smo proveli zajedno, na teškoćama kroz koje smo prošli i što mi je pružio najvažniju stvar u mom životu, a to je naša ćerka Đinevra.

Šta je to uradio muž Đorđe Meloni?

U videu, koji je snimljen tokom reklamne pauze pred publikom uživo i objavljen na društvenim mrežama i veb-sajtu programa, Đambruno se vidi kako šeta po setu i čuje se kako pita jednu voditeljku da li ima dečka, kada je ona rekla da ima i da on to dobro zna jer ju je već to pitao, tadašnji muž Đorđe Meloni je tu ženu pitao da imaju grpni s*ks. Foto: Profimedia

Tom prilikom ju je pitao da li bi joj smetao da on dodirne svoje genitalije, što je i učinio dok je razgovarao sa njom. Nesrećna žena je tom prilikom snimljena kako gleda na sve strane, samo ne u njega.

Video je eksplodirao na društvenim medijima i bio je to skandal koji je tražio oglašavanje Đorđe Meloni.

Šta je uradila Meloni kada se njen muž javno osramotio?

Đorđa, poznata po tome što se zalaže za porodicu na prvom mestu, morala je tom prilikom da uradi jednu drastičnu stvar. Ona je odlučila da se razvede. Foto: Profimedia

- Naši putevi su išli različitim pravcima već neko vreme, a sada je došlo vreme da to priznamo. Braniću ono što smo bili, braniću naše prijateljstvo i braniću, po svaku cenu, sedmogodišnju devojčicu koja voli svoju majku i voli svog oca, kao što ja nisam mogla da volim svog.

Melonijin otac je bio narkoman koji je proveo vreme u zatvoru, prema njenoj autobiografiji.

Kako je muž sramotio Đorđu ranije tokom braka?

Andrea Đambruno je ranije osramotio premijerku nepromišljenom izjavom da bi se niz grupnih silovanja mladih žena moglo sprečiti samo da su te žene izbegavale alkohol.

- Ako ideš na ples, imaš puno pravo da se napiješ - rekao je u svom televizijskom programu, koji je Medijaset otkazao nakon što je snimak njegovog ponašanja procureo ove nedelje.

- Ali ako izbegavaš da se napiješ, možda ćeš izbeći i nevolje, jer ćeš tada pronaći vuka. Foto: Profimedia

Odgovarajući na pitanje o Đambrunovim izjavama o nasilju nad ženama, Meloni je rekla da je "pogrešno shvaćen".

- Pogrešno je shvaćen. Verujem u slobodu štampe i ne govorim mu šta da priča - rekla je.

Pre nego što je ostavila supruga, Đorđa Meloni je kritikovana jer joj je slogan "porodica na prvom mestu", a nije se udala u crkvi za svog muža sa kojim je bila 10 godina. Zamerali su joj i zbog ograničavanja da gej ljudi dobiju mogućnost za surogat roditeljstvo.

Đorđa Meloni je od 2023. godine pa do sada slobodna i ne izlazi sa drugim muškarcima. Posvetila se ćerki i političkoj karijeri.

(Kurir)

