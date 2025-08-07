Jedno od najstabilnijih estradnih prijateljstava je ono koje decenijama grade dve estradne dive, Dragana Mirković i Lepa Brena.

Ipak, malo ko pamti sukob Dragane Mirković i Lepe Brene, koji se desio neposredno nakon smrti estradnog menadžera Rake Đokića.

Detalje sukoba, koji nije dugo trajao, ali je ipak poljuljalo ovaj odnos, Brena je svojevremeno iznela tokom svog gostovanja kod Minimaksa. Foto: ATA images/M. M.

- Mi nismo u svađi, ali ja, s ozbirom na neke okolnosti u tom trenutku, nisam mogla da izdržim da ne kažem ono što mislim. I kada sam vrlo emotivno pogođena, nastojim da to sakrijem pred publikom i javnošću, jer ljudi vole da vide samo ono lepo što nam se dešava - rekla je Brena.

- Međutim, to je bio jedan od najtežih udaraca u mom životu kada je Raka otišao, i nisam mogla u tom trenutku da se suzdržim i da prećutim ono što me je najviše zabolelo. Ne svađam se ni sa kim i u principu sam veliki diplomata, možda i zbog mog znaka - priznala je tada Brena.

Kako se tada spekulisalo do sukoba Dragane Mirković i Lepe Brene došlo je jer je neposredno nakon Rakine smrti Dragana napustila Zam, što je Brena jako teško podnela.

Ipak, njih dve ubrzo su zakopale ratne sekire i do danas su osnaživale i podržavale jedna drugu, gradeći jako i stabilno prijateljstvo.

(Story)

