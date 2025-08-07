Žika Jakšić uspešno se oporavlja od moždanog udara i nada se da će se već od septembra vratiti na male ekrane. Nedavno se prvi put oglasio za medije nakon hospitalizacije, a svi sada prenose njegove reči koje je izgovorio pre godinu dana u emisiji ''Na terapiji''.

Žika Jakšić je tada istakao da vreme koje mu je ostalo želi da iskoristi na najbolji mogući način.

- Slobodno mogu reći da sam postao gospodar svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Imam osećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mojim sistemima vrednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život - rekao je Žika Jakšić ističući da mnogi ljudi tek kad dođu u neke pozne godine shvate da su proćerdali život.

Žika Jakšić doživeo je moždani udar nakon čega mu se oduzela desna strana tela. Po izlasku iz bolnice voditelj se posvetio oporavku, a logoped mu svakog dana dolazi na kućnu adresu.

