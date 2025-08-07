Posle razvoda koji je došao kao grom iz vedra neba posle skoro 10 godina braka, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger trude se da se predstave kao sjajni roditelji na društvenim mrežama. I dok lepa Beograđanka odavno deli snimke i fotografije hrane koju priprema za sinove Luku, Leona i Tea, bivši srpski zet nedavno se pohvalio rođendanskom tortom sa intrigantnom porukom.

Ako pitate decu šta najviše žele, odgovor je - da se mama i tata vole zauvek i da provode puno vremena sa njima. Na društvenim mrežama, s druge strane, potrebe mališana često se prikazuju na ovaj način: supermame i supertate pokušavaju da nadmaše jedno drugo sa savršenim kutijama za ručak i kolačima. Kao dokaz zahvalnosti svojih mališana, oni ponosno prikazuju znake ljubavi u vidu crteža i rukotvorina. Ana Ivanović (37) i Bastijan Švajnštajger (41) nisu mimoišli ovu praksu, ali na malo drugačiji način, navode nemački mediji. Oboje se trude da pratiocima na Instagramu pokažu kako su uzorni roditelji, ostavljajući utisak da je borba za decu počela posle razvoda. Foto: Profimedia

Najpre je Ana na svom Instagram nalogu sa 1,5 miliona pratilaca podelila kako pravi voćne tanjire za sinove - Luku (7), Leona (5) i Tea (2). Nekadašnja teniserka se potrudila da dečacima aranžira voće tako da svima pođe voda na usta.

- Zabavne letnje grickalice, ono što deca vole, napisala je Ana uz objavu koja je prikupila veliki broj pozitivnih komentara.

Nekoliko dana kasnije, Bastijan (16,9 miliona pratilaca) je uzvratio je rođendanskom tortom na kojoj piše "Srećan rođendan, najbolji tata". Ipak, nije se pohvalio da je tortu zaista dobio od sinova, a brojni pratioci ga nisu poštedeli negativnih komentara, tvrdeći da ne postoji dokaz da je tortu zaista dobio od svoje dece. Jedan od komentara glasi: "Stvarno tužno, jesi li sad ponosan na sebe? Bolje da ne objavljujete ovo." Drugi pratilac je dodao: "Pa verovatno je sam zalepio ovu poruku... Kako se bruka!"

Ana je, pak, objavila slike sa plaže na kojima se vide kantice i igračke za pesak, kao i dečja knjiga "Automobili i kamioni".

Za nekadašnji par, koji sinove drže podalje od očiju javnosti, ovo su jasne poruke koje šalju: borba za decu počinje, piše Bunte.de.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razišli su se posle skoro deset godina braka. Dok se nekadašnja teniserka može videti isključivo u društvu prijatelja, Bastijan je snimljen u veoma neprimerenim pozama sa novom partnerkom, Silvom K, ženom burne ljubavne prošlosti.

Mediji u Nemačkoj otvoreno su stali na Aninu stranu.

Ipak, ni Ana ni Bastijan nisu do sada govorili o rastanku. Anin advokat Kristijan Šerc potvrdio je za nemačke medije da je do razvoda došlo zbog nepomirljivih razlika i naglasio da se više neće oglašavati na tu temu.

Najlepša srpska teniserka i nekadašnji nemački fudbalski reprezentativac venčali su se u Veneciji 2016. godine. Par se upoznao 2014. godine, dok je Bastijan još igrao za Bajern iz Minhena. U braku su dobili tri sina.

(Blic Žena)

