Ana Bekuta u prethodnom periodu više puta je bila odsutna iz emisije Zvezde Granda, a kao razlog se gotovo uvek navodilo njeno narušeno zdravstveno stanje.

Pevačica se, međutim, suočavala i sa velikim životnim gubicima – 2021. godine ostala je bez svog partnera Milutina Mrkonjića, a dve godine kasnije preminula joj je i majka. Ove tragedije duboko su je pogodile i obeležile poslednjih nekoliko godina njenog života. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uprkos svemu što je prošla, Ana kaže da se ne plaši ni bolesti, ni smrti, jer je, kako ističe, svoj život potpuno predala u Božje ruke.

- Čovek se razvija i raste kad prebrodi velike, teške situacije koje ga dočekaju. Zahvalna sam Gospodu i na svakoj patnji koju sam okusila proteklih godina. Smislena patnja je ono što nosi svako ljudsko biće vredno života. Život je, zapravo, potpuno besmislen bez patnje i krsta - rekla je Ana Bekuta za Storu.

- Bilo je više gubitaka… Prvo je ’97. otišao tata, a majka 2023, dve godine posle Milutina. Onda sam shvatila da sam ja na redu. To je to, to je život, želim samo da ide po redu - rekla je pevačica, koja se dotakla i svog zdravstvenog stanja. Foto: ATA images

- Bolest je tabu na Balkanu, veliki tabu. LJudi su, nažalost, nemilosrdni prema bolesnim ljudima iako toga verovatno nisu svesni. Od toga se prave senzacije koje, nažalost, ne čine dobro nikome - kaže Ana koju nisu pogađali napisi o njenom zdravstvenom stanju.

- Odavno se ne nerviram zbog bilo kakvih natpisa o meni. Većina toga što javne ličnosti čitaju o sebi u medijima uopšte ne pripada njihovom životu. Život je ono što se dešava kad se isključi televizor i “poklopi” mobilni telefon - rekla je Ana i dodala: Foto: ATA images

- Ceo svoj život sam predala u ruke Gospodu i sve što se dešava prihvatam s radošću. I ono lepo i ono ružno. Sve. Godine donose mir i prihvatanje svega što život nosi. S godinama je sve manje dramatizacije i očaja. Desilo mi se sve što je moralo i trebalo da se desi. Kad se osvrnem i vidim svoje greške, oprostim ih sama sebi, znajući da sam u momentu kad sam ih napravila htela samo najbolje - zaključila je Bekuta.

(Mondo)

BONUS VIDEO: