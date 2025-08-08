Ovo su estradne umetnice koje su uspele da unovče svoje talente na pravi način i obezbede se do kraja života.

Lepa Brena se ovog leta posle 40 godina zvanično penzionisala i pridružila koleginicama koje iako penzionerke estradi nisu rekle zbogom.

Iako je dobila rešenje o penziji Lepa Brena ne oseća se kao penzionerka i nastaviće da nastupa kao i mnoge njene koleginice koje već godinama imaju siguran mesečni prihod. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vesna Zmijanac

Pevačica već nekoliko godina prima penziju, ali to je ne sprečava da nastupa kad god joj to zdravlje dozvoli. Vesna, koja je nedavno zbog srčanih tegoba pomoć potražila u Urgentnom centru, svojevremeno ispričala da joj penzija pokriva mesečne režije i da će pevati dokle god bude mogla.

Ana Bekuta

Pevačica koja ove godine obeležava četiri decenije karijere zvanično je postala penzionerka u martu 2023. godine. Ana Bekuta ima dve penzije, austrijsku i domaću, ali iznos nije želela da otkriva, ističući da nikada neće biti klasična penzionerka, već da će raditi dokle god se bude dobro osećala.

Zorica Brunclik

Pevačica Zorica Brunclik dobila je nacionalnu penziju koja iznosi 73.000 dinara. Zdravlje i glas je još služe, pa koncertima i nastupima zaradi i mnogo veće iznose od ovog koji joj mesečno leže na račun.

Prima tri penzije

Nekrunisana kraljica narodne muzike Lepa Lukić stekla je tri penzije, pa može lagodno da živi i ne mora da peva. Lepa zbog godina staža prima penziju u iznosu od 107.000, a ima i nacionalnu koja iznosi 73.000 dinara. Pevačica je od supruga nasledila i kanadsku penziju u iznosu od 1.250 evra.

