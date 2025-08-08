Milica Milša i Žarko Jokanović često sa svojim pratiocima dele trenutke sreće, ljubavi i porodične bliskosti, međutim, ovoga puta na društvenim mrežama osvanula je tužna vest - oboje su se oglasili ne skrivajući koliko ih je potresla vest o smrti bliske prijateljice, Marije Savić Simić.

Marija, dugogodišnja direktorka i osnivač prestižne modne agencije "Forma Viva", preminula je ostavljajući iza sebe prazninu u svetu mode, ali i u srcima njenih prijatelja i saradnika.

Milica i Žarko Jokanović od nje su se oprostili dirljivim rečima na Instagramu, sa tugom u srcu i slomljeni bolom.

- Koliko sreće, radosti i smeha smo zajedno podelili, koliko sam se divio tvojim uspesima, tvojoj kosmičkoj energiji i tome što si bila najveća lafica na svetu... Prerano i nepravedno, draga moja drugarice. Zauvek tužan, tražiću te u zvezdama i bićeš najlepša i najsjajnija od svih, lepa moja Maro- napisao je Žarko. Foto: Instagram printskrin/zarjok

Milica je podelila fotografiju nasmejane Marije i uz nju napisala:

- Lepa moja drugarice, zauvek ostaješ u srcima i mislima svakog ko te je upoznao bar za tren. Volim te, mila moja. Foto: Instagram printskrin/milicamilsaisakovic

