Naime, dvanaestogodišnji dečak iz Novog Sada, u želji da svoju ljubav prema psima podeli sa drugima, odlučio je da tokom letnjeg raspusta besplatno čuva i šeta manje pse, zbog čega je napisao i oglas a potom ga postavio u naselju Liman. Fotografija njegove ponude našla se na Fejsbuk grupi "I love Novi Sad" i brzo prikupila brojne simpatije.

- Čuvao bih i šetao manje kuce bez naknade. Imam 12 godina i jako volim kuce. Živim u stanu i nemam priliku da imam svoju kucu i jako bih voleo da svoju ljubav prema psima podelim. Ozbiljan sam, odgovoran i odličan đak. Možete računati da će vaša kuca biti u dobrim i sigurnim rukama. Ako odlučite da mi ukažete poverenje, kontaktirajte moju mamu - stoji u oglasu.

 

 

"Blago majci koja ga je rodila"

NJegova iskrena želja da pomogne i provode vreme sa tuđim psima, izazvala je pravo oduševljenje među ljudima. Mnogi su podelili njegov oglas, a neki su čak i izrazili spremnost da baš njemu povere svoje ljubimce.

Pročitajte još

PREMA JUNGU: Zašto današnji muškarci ne mogu da odrastu

PREMA JUNGU: Zašto današnji muškarci ne mogu da odrastu

17:53

ZALJUBILA SE U BESKUĆNIKA: Odbio njen novac - danas imaju decu

ZALJUBILA SE U BESKUĆNIKA: Odbio njen novac - danas imaju decu

20:21

Uginuo im pas, oni istog našli u azilu - istina ih šokirala

Uginuo im pas, oni istog našli u azilu - istina ih šokirala

15:51

Devojčica odrasla među psima - lajala, išla na sve četiri

Devojčica odrasla među psima - lajala, išla na sve četiri

15:46

"Predivno, svaka čast na tome što prihvata da ne može da ima psa u stanu, a ipak je pronašao način da svoju ljubav prema životinjama izrazi i širi dobrotu – to je pravi odgoj", "Blago majci koja ga je rodila", "Bravo, mali!", "Alal vera momčino", bili su samo neki od komentara ispod objave.

(Blic)

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Sport

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Sport

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

BONUS VIDEO:

#Novi Sad vesti #oglas #šetanje pasa #Srbija vesti #psi #pas
Komentari 0
ЛЕГЕНДАРНА ЈЕЛЕНА ИСИНБАЈЕВА СЕ ОДРЕКЛА ПУТИНА! А онда ју је задесило - ово

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo