Naime, dvanaestogodišnji dečak iz Novog Sada, u želji da svoju ljubav prema psima podeli sa drugima, odlučio je da tokom letnjeg raspusta besplatno čuva i šeta manje pse, zbog čega je napisao i oglas a potom ga postavio u naselju Liman. Fotografija njegove ponude našla se na Fejsbuk grupi "I love Novi Sad" i brzo prikupila brojne simpatije.

- Čuvao bih i šetao manje kuce bez naknade. Imam 12 godina i jako volim kuce. Živim u stanu i nemam priliku da imam svoju kucu i jako bih voleo da svoju ljubav prema psima podelim. Ozbiljan sam, odgovoran i odličan đak. Možete računati da će vaša kuca biti u dobrim i sigurnim rukama. Ako odlučite da mi ukažete poverenje, kontaktirajte moju mamu - stoji u oglasu.

"Blago majci koja ga je rodila"

NJegova iskrena želja da pomogne i provode vreme sa tuđim psima, izazvala je pravo oduševljenje među ljudima. Mnogi su podelili njegov oglas, a neki su čak i izrazili spremnost da baš njemu povere svoje ljubimce.

"Predivno, svaka čast na tome što prihvata da ne može da ima psa u stanu, a ipak je pronašao način da svoju ljubav prema životinjama izrazi i širi dobrotu – to je pravi odgoj", "Blago majci koja ga je rodila", "Bravo, mali!", "Alal vera momčino", bili su samo neki od komentara ispod objave.

(Blic)

