U poslednjoj emitovanoj epizodi kviza Slagalica dogodila se nesvakidašnja situacija kada su obojici takmičara oduzeli po pet poena.

Takmičari Marko Šepić i Milan Martić kada su stigli do igre "Ko zna zna" dobili su pitanje koje je glasilo: "Koji ruski konstruktor oružja je dizajnirao jurišnu pušku AK-47, kao i kasnije modele AKM i AK-7?" Foto: Jutjub printskrin/ RTS Slagalica - Zvanični kanal

Oba takmičara su se javila sa ponuđenim odgovorom, a takođe im je odgovor bio isti a to je: "Aleksandar Kalašnjikov".

Voditeljka Slagalice Kristina Radenković rekla je da odgovor nije u potpunosti tačan, a zatim je objasnila zbog čega ne mogu da ga prihvate.

- Mihail Kalašnjikov je tačan odgovor. Nažalost, Marko i Milane, ne možemo da prihvatimo 'Aleksandar Kalašnjikov' kao tačan odgovor. Da ste rekli samo 'Kalašnjikov' priznali bismo, ali pogrešno ime, tako da smo vam oduzeli po 5 poena na ovom pitanju - objasnila je voditeljka.

Nakon prve partije, Marko Šepić je stekao prednost i trenutno vodi rezultatom 145:78 protiv Milana Martića, a ko će od njih proći dalje saznaće se nakon večerašnjeg revanša.

