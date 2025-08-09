U poslednjoj emitovanoj epizodi kviza Slagalica dogodila se nesvakidašnja situacija kada su obojici takmičara oduzeli po pet poena.

Takmičari Marko Šepić i Milan Martić kada su stigli do igre "Ko zna zna" dobili su pitanje koje je glasilo: "Koji ruski konstruktor oružja je dizajnirao jurišnu pušku AK-47, kao i kasnije modele AKM i AK-7?"

Foto: Jutjub printskrin/ RTS Slagalica - Zvanični kanal

 

 

Oba takmičara su se javila sa ponuđenim odgovorom, a takođe im je odgovor bio isti a to je: "Aleksandar Kalašnjikov".

Voditeljka Slagalice Kristina Radenković rekla je da odgovor nije u potpunosti tačan, a zatim je objasnila zbog čega ne mogu da ga prihvate.

Pročitajte još

ROK ISTIČE ZA NEKOLIKO DANA: Drama - dobitnik se ne javlja

ROK ISTIČE ZA NEKOLIKO DANA: Drama - dobitnik se ne javlja

17:16

Kako je AMER nakon posete crkve Sv. Petke postao SRPSKI POP?

Kako je AMER nakon posete crkve Sv. Petke postao SRPSKI POP?

11:06

ŠTA STE PRVO VIDELI? Otkrijte važnu stvar o sebi!

ŠTA STE PRVO VIDELI? Otkrijte važnu stvar o sebi!

10:37

PATRIJARH PAVLE: "Uzalud se krstiš ako radiš ove 3 stvari"

PATRIJARH PAVLE: "Uzalud se krstiš ako radiš ove 3 stvari"

10:31

Foto: Jutjub printskrin/ RTS Slagalica - Zvanični kanal

 

 

- Mihail Kalašnjikov je tačan odgovor. Nažalost, Marko i Milane, ne možemo da prihvatimo 'Aleksandar Kalašnjikov' kao tačan odgovor. Da ste rekli samo 'Kalašnjikov' priznali bismo, ali pogrešno ime, tako da smo vam oduzeli po 5 poena na ovom pitanju - objasnila je voditeljka.

Nakon prve partije, Marko Šepić je stekao prednost i trenutno vodi rezultatom 145:78 protiv Milana Martića, a ko će od njih proći dalje saznaće se nakon večerašnjeg revanša.

(Mondo)

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače
Sport

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače

TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
Sport

TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA

BONUS VIDEO:

 

#TV slagalica #kviz TV Slagalica #Kristina Radenković #voditeljka Kristina Radenković #takmičari #oduzimanje poena #Mihail Kalašnjikov
Komentari 1
ТРИ ТАЧКЕ НАПАДА НА СРБИЈУ: Вучић открио на шта ударају блокадери и њихови финансијери - СВЕ ЈЕ ЈАСНО КАО ДАН

TRI TAČKE NAPADA NA SRBIJU: Vučić otkrio na šta udaraju blokaderi i njihovi finansijeri - SVE JE JASNO KAO DAN